Calcio, Champions League 2019: Roma-Viktoria Plzen 5-0, tris di Dzeko e giallorossi dominanti

Una Roma in grande spolvero quella dello Stadio Olimpico di Roma, nel secondo incontro del girone G della Champions League 2018-2019. Gli uomini di Eusebio Di Francesco si sono imposti con un perentorio 5-0, frutto delle marcature di Edin Dzeko (tripletta), di Under e Justin Kluivert. Una partita stradominata dai capitolini che così conquistano il primo successo in Europa dell’anno.

Pronti, via e la Roma va subito in vantaggio: Dzeko si fa trovare pronto all’appuntamento e con un diagonale micidiale porta in vantaggio i suoi. I ragazzi di Di Francesco abbassano eccessivamente il ritmo, consentendo agli ospiti di fare un buon possesso palla ma senza mai impensierire seriamente Olsen. Al contrario la Roma con Under va vicina al raddoppio con una conclusione mancina che coglie in pieno la traversa. Spetta ancora al centravanti bosniaco scrivere il proprio nome al tabellino con una girata potentissima in rete, approfittando della topica della difesa del Plzen. Nella ripresa i romanisti dilagano e sono il citato Under, Kluivert e l’affamato Dzeko a porre fine al confronto.













Foto: bestino / Shutterstock.com