Roma-Viktoria Plzen, stasera in tv: a che ora inizia e su che canale vederla

Torna la Champions League di calcio: seconda giornata per la massima competizione europea. In campo la Roma che deve riscattare un esordio tutt’altro che positivo in casa del Real Madrid: servono i tre punti all’Olimpico, dove arrivano i cechi del Viktoria Plzen. Lo stato di forma dei giallorossi è più che positivo dopo la nettissima vittoria nel derby di sabato pomeriggio. La banda di Di Francesco vuole brillare anche in campo continentale: 4-2-3-1 con ovviamente terminale offensivo Dzeko, appoggiato da Pellegrini, Under ed El Shaarawy.

Roma-Viktoria Plzen, Champions League 2018-2019 di calcio: a che ora inizia e come seguirla in tv

La diretta tv della gara sarà assicurata da Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252), mentre la diretta streaming sarà visibile su SkyGo. Come per tutte le sfide delle formazioni italiane in Champions League, OASport vi offrirà la diretta live testuale integrale e le pagelle live.

Di seguito il programma completo della gara della formazione italiana della seconda giornata della Champions League di calcio:

Martedì 2 ottobre ore 21.00

Roma-Viktoria Plzen

diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252)

diretta streaming su SkyGo

diretta live testuale integrale su OASport con pagelle live













Foto: bestino shutterstock