LIVE Roma-Cska Mosca, Champions League in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la qualificazione agli ottavi

La Roma di Eusebio Di Francesco si appresta ad affrontare il terzo match della fase a gironi di Champions League all’Olimpico contro i russi del CSKA Mosca. I capitolini, dopo aver perso 3-0 al Bernabeu, si sono parzialmente riscattati, rifilando un sonoro 5-0 al Viktoria Plzen, mentre gli avversari di stasera sono reduci dal clamoroso successo interno ai danni dei campioni d’Europa del Real Madrid, grazie al quale hanno conquistato la vetta della classifica con un punto di vantaggio sulla Roma e gli stessi spagnoli.

Tale situazione rende la partita ancor più decisiva per i giallorossi, obbligati a vincere tra le mura amiche, in modo da giungere al ritorno di Mosca, tra due settimane, con maggiore tranquillità. In casa, però, Dzeko e compagni faticano a carburare, dimostrando alti e bassi davvero preoccupanti, proprio come nella sconfitta di sabato per 2-0 subita dalla modesta Spal. La Roma, inoltre, dovrà essere brava a non pensare all’importante scontro di Domenica in casa del Napoli, ma concentrarsi esclusivamente sul match odierno, in cui è indispensabile ottenere la vittoria. Per mantenere alta l’attenzione sarà essenziale il ritorno dagli infortuni di Kolarov e De Rossi, due tra i più esperti in rosa. Fischio d’inizio alle ore 21:00, mentre la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport inizierà alle 20, con un ampio prepartita prima di entrare nel pieno dell’incontro, che vi sarà raccontato minuziosamente minuto per minuto. Foto: Bestino / Shutterstock.com

