Edin Dzeko parla chiaro: “Se l’Italia aveva paura di giocare contro il Galles, qualcosa non funziona”

Domani, a Zenica, andrà in scena la finale del playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di calcio tra Italia e Bosnia. Gli azzurri, vittoriosi a Bergamo 2-0 contro l’Irlanda del Nord, si sono guadagnati il diritto a sfidare in trasferta i bosniaci, che a sorpresa hanno sbancato Cardiff e battuto il Galles ai calci di rigore.

Esito del confronto in terra gallese oggetto di interesse per alcuni degli azzurri, portando poi a un caso mediatico. Il riferimento è all’esultanza di alcuni calciatori italiani, tra cui Federico Dimarco, nel momento della realizzazione del rigore decisivo da parte della Bosnia. Dai media balcanici questo gesto è stato descritto come un atto di presunzione.

A chiarire il proprio punto di vista in merito alla vicenda, è stato il punto di riferimento della squadra, l’attaccante Edin Dzeko, protagonista per parecchie stagioni in Serie A con le maglie della Roma e dell’Inter e andato via in questa dalla Fiorentina (destinazione Schalke 04) per problemi di adattamento all’ambiente: “Abbiamo visto tutti quello che è successo, per me sinceramente è una cosa normalissima. Tutti noi abbiamo le nostre preferenze. La mia forse era di non giocare contro l’Italia questa finale“. ha commentato il centravanti.

Sull’esultanza di Dimarco e degli altri azzurri ha precisato: “Ovviamente oggi bisogna essere attenti perché con i social una cosa normale diventa una cosa grande, come è diventata questa. Dimarco mi ha detto che non voleva offendere nessuno, gli ho detto ‘di che parliamo?’ Non ci sono problemi“.

Tuttavia, Dzeko ha anche affermato: “L’Italia non voleva giocare col Galles, non so perché, noi siamo andati lì senza paura e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia dovrebbe avere paura del Galles, è una nazionale incredibile che ha vinto quattro Mondiali. Sicuramente se hanno paura di giocare col Galles vuol dire che qualcosa non funziona. Dobbiamo vederla in questo modo, che loro con questa partita si giocano tanto dopo due Mondiali diverse. E vuol dire che hanno paura“.