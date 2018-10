VIDEO Roma-CSKA Mosca 3-0, Highlights Champions League: gol e sintesi. Dzeko firma doppietta e assist

La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca con un rotondo 3-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I giallorossi si sono imposti con estrema autorevolezza nei confronti della compagine russa e hanno così infilato la seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale, compiendo un passo importante verso la qualificazione agli ottavi di finale. Decisivo l’indemoniato Edin Dzeko che ha firmato una doppietta e poi ha servito l’assist a Under per il gol del 3-0. Di seguito i VIDEO con gli highlights di Roma-CSKA Mosca 3-0, tutti i gol e le azioni salienti.

