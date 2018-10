Roma-Cska Mosca, le probabili formazioni: Di Francesco ripropone De Rossi e Kolarov, davanti Dzeko suona la carica

Dopo il brutto ko di sabato pomeriggio contro la SPAL, la Roma si rituffa nella Champions League, con il terzo turno del Gruppo G, con la chiara intenzione di vincere contro il CSKA Mosca che, non senza sorpresa, è al comando della classifica con 4 punti, grazie alla vittoria per 1-0 contro il Real Madrid nella seconda giornata. Un risultato che complica i piani dei giallorossi che, a questo punto, dovranno lottare per il passaggio del turno contro due rivali, ma con la consapevolezza di essere superiori ai moscoviti, almeno sulla carta.

Un distinguo non da poco, dato che se la Roma giocherà come sabato in campionato, sarà ben più complicato avere la meglio sulla formazione rossoblu. I ragazzi di mister Di Francesco devono scuotersi dal torpore messo in mostra e confidano nel rientro di alcuni titolari che, il tecnico ex Sassuolo, ha preferito far riposare in occasione del match di sabato.

La Roma dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1 con Florenzi, Manolas, Fazio e il rientrante Kolarov in difesa davanti ad Olsen, quindi De Rossi e N’Zonzi formeranno la diga di centrocampo, con Cengiz Under, Pellegrini ed El Shaarawy (vista l’assenza di Perotti) a sostegno di Dzeko che, ultimamente, si trova meglio sul palcoscenico europeo rispetto all’Italia.

Il CSKA, invece, si presenterà con un solido 3-4-2-1 che, in fase difensiva, si trasformerà in un 3-6-1, con Becao, Chernov e Nababkin nei tre di difesa, e Chalov sostenuto da Dzagoev e Vlasic nel reparto offensivo.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; Under, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

CSKA MOSCA (3-4-2-1): Kyrnats; Becao, Chernov, Nababkin; Fernandes, Bijol, Akhmetov, Olbyakov; Dzagoev, Vlasic; Chalov.

