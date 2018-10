VIDEO Crolla una scala mobile nella metro di Roma! Decine di feriti, colpa dei tifosi del CSKA Mosca

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-CSKA MOSCA DALLE ORE 21.00

Incredibile incidente nella metropolitana di Roma, stazione Repubblica. Una scala mobile è infatti crollata a causa degli atti vandalici di alcuni tifosi del CSKA Mosca, formazione russa che questa sera affronterà la Roma nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019 di calcio.

Stando alle prime ricostruzioni, questi supporters hanno incominciato a saltare sopra all’apparecchiatura che ha logicamente ceduta. Sul posto sono arrivati immediatamente il 118 e i carabinieri, stando alle prime ricostruzione si parla di cinque feriti gravi (un uomo avrebbe perso la gamba) e di decine di feriti. La stazione è stata naturalmente chiusa.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF

— Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) October 23, 2018