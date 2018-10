Roma-CSKA Mosca stasera in tv, a che ora inizia e su che canale vederla

Terzo impegno di Champions League per la versione 2018-2019 della Roma, che allo Stadio Olimpico riceve la visita del CSKA Mosca, in una partita molto importante per il prosieguo del cammino dei giallorossi nella massima competizione europea. Sarà importante, per la squadra di Eusebio Di Francesco, riscattare la brutta prestazione offerta contro la SPAL.

Il CSKA arriva a questa partita da primo nel girone a quota 4 punti, dopo l’inaspettato successo per 1-0 contro il Real Madrid: basta questo a far suonare più d’un campanello per destare l’attenzione all’ombra del Colosseo. La risposta è arrivata dai tifosi: ce ne saranno 45.000 all’Olimpico per affrontare una squadra i cui uomini d’attacco Dzagoev e Vlasic stanno rendendo particolarmente bene. In casa giallorossa bisogna fare i conti con qualche cambio rispetto al match con la SPAL: saranno sicuramente in campo Manolas e De Rossi, mentre è ancora da chiarire chi scenderà in campo tra Kolarov, Schick, El Shaarawy e Kluivert.

Roma-CSKA Mosca inizierà alle ore 20:45, con la diretta assicurata da Sky Sport Arena (canale 204) in tv e da Sky Go in streaming. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdere nulla delle emozioni in campo.

MARTEDI’ 23 OTTOBRE

21.00 Roma-CSKA Mosca, Champions League Gruppo G, Stadio Olimpico

Credits: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock