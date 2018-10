Pagelle Roma-Cska Mosca LIVE, voti Champions League in DIRETTA: 0-0 subito un grande intervento di Olsen

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle pagelle di Roma-CSKA Mosca, sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Una che la squadra di Eusebio Di Francesco deve assolutamente vincere in ottica qualificazione. Infatti i russi si presentano nella Capitale in testa al girone, dopo aver battuto anche il Real Madrid e a loro può andare benissimo un pareggio, per poi giocarsi in casa l’accesso agli ottavi di finale.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle pagelle di Roma-CSKA Mosca. Si parte alle 21.00. Buon divertimento!













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

ROMA

Olsen 7: Due grandi interventi dello svedese prima su Chalov e poi su Vlasic. Due parata eccezionali e che salvano la Roma

Florenzi 6:

Manolas 6:

Fazio 6:

Santon 6:

De Rossi 6:

Nzonzi 6:

Under 6:

Pellegrini 6: il più pimpante in questo inizio. Prima sfiora la rete con un pregevole pallonetto e poi con un destro dalla distanza che termina sul fondo

El Shaarawy 6:

Dzeko 6:

CSKA Mosca: Pomazun; Mario Fernandes, Magnusson, Becao, Chernov, Nababkin; Oblyakov, Sigurdsson, Akhmetov, Vlasic; Chalov

foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com