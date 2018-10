Calendario Champions League 2019: gli orari e le partite della settimana. Come vederle in tv e streaming

Chiusa la giornata dei campionati nazionali, si apre quella della Champions League relativa al terzo turno. Torneranno in scena le quattro formazioni italiane impegnate: si comincerà dalla Juventus e dalla Roma, con la formazione bianconera impegnata all’Old Trafford contro il Manchester United e quella giallorossa di scena all’Olimpico contro il CSKA Mosca, e si finirà con le trasferte di Inter e Napoli sui campi di Barcellona e PSG.

Dei quattro impegni, quello meno complicato è chiaramente toccato in sorte alla Roma, che però viene da una brutta sconfitta per 0-2 contro la SPAL all’Olimpico: servirà una prestazione importante per far capire al pubblico giallorosso che la squadra di Eusebio Di Francesco non è quella vista in questi primi scorci di stagione, in cui ha affrontato mille difficoltà. Tutte e tre le italiane in trasferta, invece, devono fare i conti con partite difficili e stadi pesanti: l’Old Trafford, il Camp Nou, il Parc des Princes.

Le quattro partite delle formazioni italiane, assieme alle altre dodici di questo turno di Champions League, saranno visibili in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go. Inoltre, Barcellona-Inter sarà trasmessa anche in chiaro su Rai1 ed in streaming su RaiPlay. OASport offrirà la DIRETTA LIVE delle partite di Roma, Juventus, Napoli e Inter.

Di seguito il calendario completo della terza giornata di Champions League:

Champions League 2018-2019 – 3a giornata – Diretta Gol UEFA Champions League – SKY SPORT (canale 251) (in entrambe le date, sia alle ore 18.55 che alle 21.00) 23.10. 18:55 AEK Bayern SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252) 23.10. 18:55 Young Boys Valencia SKY SPORT (canale 254) 23.10. 21:00 Ajax Benfica SKY SPORT (canale 256) 23.10. 21:00 Hoffenheim Lione SKY SPORT (canale 257) 23.10. 21:00 Manchester Utd Juventus SKY SPORT UNO e SKY SPORT (canale 252) 23.10. 21:00 Real Madrid Plzen SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254) 23.10. 21:00 Roma CSKA Mosca SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253) 23.10. 21:00 Shakhtar Manchester City SKY SPORT (canale 255) 24.10. 18:55 Club Brugge Monaco SKY SPORT (canale 254) 24.10. 18:55 PSV Tottenham SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 252) 24.10. 21:00 Barcellona Inter SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252) e RAI 1 24.10. 21:00 Dortmund Atl. Madrid SKY SPORT FOOTBALL e SKY SPORT (canale 254) 24.10. 21:00 Galatasaray Schalke SKY SPORT (canale 256) 24.10. 21:00 Liverpool Stella Rossa SKY SPORT (canale 255) 24.10. 21:00 Lok. Mosca FC Porto SKY SPORT (canale 257) 24.10. 21:00 Paris SG Napoli SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 253)













federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: cristiano barni / Shutterstock