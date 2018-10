LIVE Napoli-Liverpool, Champions League 2019 in DIRETTA | Orario e tv | Probabili formazioni

Secondo match per il Napoli di Carlo Ancelotti nella Champions League 2018-2019 di calcio. Reduce dal pareggio contro la Stella Rossa, i partenopei non possono permettersi altri mezzi passi falsi e debbono centrare il bersaglio grosso contro il Liverpool al San Paolo per dare un indirizzo diverso al loro percorso continentale. Di sicuro il confronto non è tra i più semplici essendo la formazione di Jurgen Klopp particolarmente in forma e finalista l’anno passato di questa competizione. Non a caso i Reds hanno superato in casa il PSG nel match d’esordio.

Napoli-Liverpool, Champions League: programma, orario e tv

Calcio d’inizio alle ore 21 di domani mercoledì 3 ottobre e la partita sarà trasmessa da Sky Sport sui canali SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 252). Gli abbonati potranno seguire il match anche grazie al servizio streaming SkyGo. La partita sarà visibile anche in chiaro su RAI 1. OASport metterà a disposizione la DIRETTA LIVE testuale

3 ottobre

ore 21.00 Napoli-Liverpool

Ancelotti dovrebbe confermare per gran parte la formazione scesa in campo contro la Juventus. Confermato, dunque, il 4-4-2 con Ospina tra i pali, Hysaj e Mario Rui sulle fasce difensive e Albiol-Koulibaly coppia centrale. A centrocampo Callejon sull’esterno destro e Zielinski su quello di sinistra, con Allan a far coppia con Hamsik in mezzo per conciliare qualità e quantità. In avanti Insigne sicuro del posto, accanto a lui pronto Milik, che dovrebbe essere preferito a Mertens.

Per quanto riguarda invece la compagine ospite, Klopp dovrebbe proporre il suo classico 4-3-3. Tra i pali ci sarà l’ex Roma Alisson, con Alexander-Arnold e Robertson esterni bassi. Al centro della difesa Van Dijk dovrebbe essere affiancato da Gomez, mentre Wijnaldum sarà la mente del centrocampo, con Milner mezzala destra e Keita mezzala sinistra. Nel tridente d’attacco potrebbe essere proposto lo svizzero Shaqiri, con Salah falso nueve e Mané largo a sinistra.

Le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Milik, Insigne. All. Ancelotti

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Shaqiri, Salah, Mané. All. Klopp

Foto: Gianfranco Carozza