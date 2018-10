Volley femminile, Mondiali 2018: Italia travolgente, ribaltata la Turchia 3-0! Le azzurre continuano a vincere

CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-TURCHIA

L’Italia non si ferma più ai Mondiali 2018 di volley femminile, le azzurre continuano a viaggiare a ritmi folli come un treno in corsa che travolge tutto e spazza via la Turchia con un roboante 3-0 (25-19; 25-21; 25-12): quarta vittoria consecutiva della nostra Nazionale in questa rassegna iridata, sono serviti appena 73 minuti per demolire le anatoliche in uno degli incontri più temuti della prima fase.

A Sapporo (Giappone) le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno letteralmente asfaltato la compagine di Giovanni Guidetti, dominando in lungo e in largo senza mai lasciare scampo alle avversarie, mostrando i muscoli in un incontro che doveva rivelarsi complicato e che invece ha promosso brillantemente il nostro sestetto. L’Italia ha conquistato un successo fondamentale per il prosieguo della rassegna iridata, domani la sfida alla Cina per il primo posto nella Pool B: contro le Campionesse Olimpiche andremo a caccia del pokerissimo per poi puntare con ancora maggiore convinzione alla qualificazione alla terza fase, questa Nazionale può davvero sognare in grande.

Top scorer la solita Paola Egonu (15 punti), prestazione brillante da parte della schiacciatrice Miriam Sylla (13) affiancata da Lucia Bosetti (9), Anna Danesi ha giganteggiato sottorete (5 muri per 8 punti complessivi) accanto a Cristina Chirichella (7), Ofelia Malinov in cabina di regia e Monica De Gennaro il libero. Nessuna turca in doppia cifra, segno della qualità del gioco espresso dall’Italia: la centrale Eda Erdem si è fermata a 8 punti, imbarazzante 2 su 17 dell’opposto Meryem Boz.

Nel primo set la Turchia trova un break sul 6-4 murando Chirichella ma le azzurre recuperano prontamente, passano avanti con una stampatona di Egonu e allungano avanti con un muro e un primo tempo di Danesi (11-8). Egonu sale in cattedra con un paio di buoni attacchi, poi Egonu piazza un mitico diagonale e Chirichella firma la fast del 16-11. Le anatoliche recuperano un parziale con un ace ma Bosetti sfonda con due attacchi (20-15), finale di pura accademia e chiusura firmata da Egonu.

L’Italia vola subito sul 4-0 in avvio di secondo set con una parallela di Sylla, un diagonale di Egonu e due muri di Danesi. Giocano solo le azzurre che si trovano rapidamente avanti 8-4 ma facciamo rientrare le avversarie commettendo qualche errore (12-12), la Turchia passano avanti anche sul 15-13 ma rientriamo prontamente sfruttando un errore di Balandin, un mani fuori di Bosetti e un altro errore. Bosetti sale in cattedra con due invenzioni consecutive (19-16) e da quel momento non c’è più storia: muro di Bosetti, primo tempo e muro di Danesi, chiusura di Sylla.

Il terzo set è di pura accademia: subito 7-3 con un muro di Chirichella, una stampatona di Malinov e due grandi attacchi di Sylla. Un doppio ace di Chirichella vale l’allungo definitivo (9-3), poi Egonu e Bosetti si caricano in attacco (13-4), arriva anche l’ace dell’opposto per un vertiginoso +10 (17-7) che fa calare il sipario, chiude Danesi con un primo tempo.

Foto: FIVB