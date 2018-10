LIVE PSV Eindhoven-Inter, Champions League 2019 in DIRETTA | Orario e tv | Probabili formazioni

Oggi mercoledì 3 ottobre si giocherà PSV Eindhoven-Napoli, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. I nerazzurri saranno impegnati in trasferta dopo la vittoria in rimonta ottenuta a San Siro contro il Tottenham e vanno a caccia del secondo successo consecutivo per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale. Si preannuncia una partita estremamente importante per i ragazzi di Luciano Spalletti, un trionfo in Olanda potrebbe seriamente valere il prosieguo della propria avventura nella massima competizione continentale anche se siamo soltanto all’inizio della fase a gironi.

Mauro Icardi e compagni dovranno davvero rimboccarsi le maniche se vorranno mettere in difficoltà gli avversari e portare a casa i tre punti. L’Inter sta affrontando un ottimo momento di forma e non vuole certamente fermarsi, in campionato si è risollevata e ora cerca conferme anche in Europa per continuare a sognare in grande.

OASport vi proporrà la DIRETTA LIVE di PSV Eindhoven-Inter, match valido per la seconda giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della partita che sarà trasmessa in diretta tv su Sky e su Rai Uno e in diretta streaming su Sky Go.

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE:

21.00 PSV Eindhoven-Inter

PSV EINDHOVEN-INTER: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.

