LIVE MotoGP, GP Giappone 2018 in DIRETTA: Dovizioso favorito per la gara, Valentino Rossi cerca la rimonta

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP! Sarà un’alba di fuoco a Motegi con Andrea Dovizioso che scatta dalla pole position per provare a tornare sul gradino più alto del podio e, non ultimo, per protrarre i discorsi a livello di titolo iridato almeno fino alla gara australiana del prossimo weekend. Dall’altra parte c’è un Marc Marquez che partirà dalla sesta casella della griglia e proverà a sfruttare l’ottimo passo messo in mostra soprattutto nella FP4 di ieri. Lo spagnolo è ad un passo dal suo quinto titolo e cercherà di festeggiare proprio sulla pista di proprietà della Honda.

Assieme a loro saranno sicuri protagonisti Cal Crutchlow con la sua Honda del team di Lucio Cecchinello che, a sua volta, si è sempre dimostrato competitivo lungo tutto il fine settimana, e un ritrovato Johann Zarco, il migliore per quanto riguarda la Yamaha, che ha sfiorato la pole position e ha messo in mostra una moto nuovamente competitiva, sfruttando la dolcezza in fatto di apertura di gas in uscita di curva del suo motore edizione 2016. Sempre pensando alla casa di Iwata, rimangono un enorme punto di domanda sia Valentino Rossi sia Maverick Vinales, che scatteranno dalla terza fila, con tanti problemi e senza ormai nulla da perdere.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara di Motegi. Si inizia alle ore 7.00. Marc Marquez sarà di nuovo campione del mondo, oppure Andrea Dovizioso riuscirà ad allungare il duello fino a Phillip Island? Si annuncia grande battaglia ed equilibrio sulla pista nipponica. Buon divertimento!













2/24 Dovizioso chiude il primo giro davanti ma Marquez è attaccato! Poi Miller e Crutchlow con Rossi che passa Rins ed è già quinto, ma lo spagnolo lo ripassa subito. Vinales scattato ancora malissimo, decimo!

1/24 Dovizioso prova subito a spingere per allungare, ma Marquez passa Miller ed è già secondo!

PARTENZA – Ottimo scatto di Dovizioso che prende curva 1 per primo, Zarco e Miller si ostacolano e perdono terreno, con Marquez già terzo e Rossi settimo

7.00 Riecco tutto il gruppo sulla griglia! Si parte!!!!

6.59 I piloti sono a metà tracciato. Condizioni ideali a Motegi. 23 gradi e sole pieno, ben diverse da quanto visto un anno fa, con Dovizioso e Marquez a battagliare sotto la pioggia..

6.59 Si muovono i piloti, si parte per il giro di formazione! Ormai manca pochissimo per il via ufficiale.

6.58 Due minuti al via, tra poco scatterà il giro di allineamento!

6.57 Una splendida immagine della griglia di partenza del GP del Giappone.

6.56 Marc Marquez è davvero al massimo della sua concentrazione in griglia. Dovizioso, invece, appare come colui che non ha nulla da perdere e darà il tutto per tutto per tornare sul gradino più alto del podio dopo Misano.

'It's not the best day' for the 'all in' style @marcmarquez93 tells Simon Crafar on the grid! 🎙#JapaneseGP pic.twitter.com/N48mfBMG2x — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 21, 2018

6.55 Cinque minuti alla partenza! Sale la tensione a Motegi!

6.54 La griglia di partenza del GP del Giappone

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1’44.590

2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.8 1’44.658 0.068 / 0.068

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 306.3 1’44.727 0.137 / 0.069

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.2 1’44.820 0.230 / 0.093

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1’44.832 0.242 / 0.012

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.2 1’44.889 0.299 / 0.057

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1’45.140 0.550 / 0.251

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.2 1’45.225 0.635 / 0.085

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1’45.265 0.675 / 0.040

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.9 1’45.396 0.806 / 0.131

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1’45.519 0.929 / 0.123

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 299.5 1’46.168 1.578 / 0.649

6.53 Anche Toshihiro Suzuki, presidente della casa omonima, è sulla griglia di partenza. Oggi non manca davvero nessuno!

Another big boss in the house! 🇯🇵 Suzuki president Toshihiro Suzuki is here keeping a close eye on the @suzukimotogp team!#JapaneseGP pic.twitter.com/GUa3GA1X8j — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 21, 2018

6.52 Siamo pronti per una gara equilibrata e vibrante. Motegi è un tracciato davvero complicato e le cadute sono all’ordine del giorno!

6.50 Dieci minuti al via della gara!

6.49 Ricordiamo che la Ducati presenterà al via solamente Andrea Dovizioso. Jorge Lorenzo non è ancora a posto con gli infortuni e, probabilmente, tornerà solo per l’ultima gara di Valencia.

6.48 Marc Marquez è arrivato sulla griglia di partenza. Le emozioni sono immense, lo spagnolo sa che può vincere il suo quinto titolo proprio oggi.

The tension is rising as the #MotoGP grid forms here in Motegi 🇯🇵 Can @marcmarquez93 take the title today? pic.twitter.com/o30NvNCHN5 — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 21, 2018

6.47 Il presidente della Yamaha, Yoshiro Hidaka è presente ai box. Sintomo che la dirigenza vuole dare tutto il proprio appoggio ai piloti che, da due anni, non possono certo essere soddisfatti di una moto che non riesce a vincere da Assen 2017…

The big boss is here 🇯🇵 Yamaha president Yoshihiro Hidaka is here in Motegi 🏁#JapaneseGP pic.twitter.com/z0ZI13IyBV — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 21, 2018

6.46 In casa Yamaha sembra che tutto sia tornato a prima della Thailandia. Le M1 sono nuovamente tornate alla normalità, ovvero a poca competitività e atavici problemi in uscita di curva.. Per Valentino Rossi e Maverick Vinales servirà una impresa per rimanere agganciati al treno dei migliori, soprattutto dopo la metà della gara.

6.45 Un quarto d’ora al via! Pronti per lo spettacolo di Motegi?

6.44 Completa la prima fila l’australiano Jack Miller, grande sorpresa di ieri. Ottime notizie per lui, sia per la posizione di partenza, sia perchè ha rifilato una sonora “scoppola” al compagno di scuderia Danilo Petrucci.

6.43 Chi potrebbe provare a dire la sua, soprattutto nelle prime fasi della gara, è Johann Zarco. Il francese dopo mesi di anonimato è tornato alla ribalta proprio a Motegi, con una pole sfiorata e la sensazione che il suo motore edizione 2016 lo favorisca, con una dolcezza migliore in accelerazione, rispetto alle Yamaha ufficiali.

6.42 Andrea Dovizioso dopo aver centrato la splendida pole position di ieri proverà a forzare sin dall’avvio, sperando che Marquez rimanga invischiato nel gruppo, dovendo partire dalla sesta casella della griglia.

6.41 Nel warm-up di questa mattina miglior tempo, ancora una volta, per Andrea Dovizioso che stacca di quasi 3 decimi Marc Marquez. Sesto Valentino Rossi a 7 decimi ma con 5 millesimi di vantaggio sul compagno Maverick Vinales. Tutto sembra puntare verso un duello Dovizioso-Marquez, con Cal Crutchlow pronto ad inserirsi nella lotta.

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 310.7 1’45.409

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 305.0 1’45.680 0.271 / 0.271

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 310.1 1’45.797 0.388 / 0.117

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1’45.944 0.535 / 0.147

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.1 1’45.963 0.554 / 0.019

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.1 1’46.128 0.719 / 0.165

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.0 1’46.133 0.724 / 0.005

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.9 1’46.312 0.903 / 0.179

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 306.4 1’46.360 0.951 / 0.048

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 302.6 1’46.458 1.049 / 0.09

6.40 Venti minuti al via della gara, 16esimo appuntamento del Mondiale 2018

6.39 Marc Marquez è pronto a stappare lo champagne per festeggiare il suo quinto titolo nella classe regina ed il settimo in assoluto. A 25 anni si tratta di un traguardo davvero impressionante…

🏆 @marcmarquez93 will be Champion if… It's match point to the Spaniard in Japan but what results will ensure he wins his seventh title this weekend?#MotoGP | #JapaneseGP 📰 https://t.co/wTVB9qFxBt pic.twitter.com/wPUTSEis22 — MotoGP™🇯🇵🏁 (@MotoGP) October 20, 2018

6.37 Splende il sole sulla pista di proprietà della Honda. Questa è una splendida ripresa aerea. Si vede tutta la Two Rings.

6.36 L’albo d’oro della gara nipponica: 2017 Dovizioso, 2016 Marquez, 2015 Pedrosa, 2014 e 2013 Lorenzo, 2012 e 2011 Pedrosa. 2010 Stoner, 2009 Lorenzo, 2008 Rossi. Dodici mesi fa andò in scena la splendida battaglia tra Dovizioso e Marquez, mentre Rossi non vince a Motegi da ben 10 anni.

6.34 Riproponiamo la situazione della classifica generale. Marc Marquez può vantare ben 77 punti di margine, per cui è letteralmente ad un passo dal suo quinto titolo in MotoGP!

1 Marc MARQUEZ Honda SPA 271

2 Andrea DOVIZIOSO Ducati ITA 194

3 Valentino ROSSI Yamaha ITA 172

4 Maverick VIÑALES Yamaha SPA 146

5 Jorge LORENZO Ducati SPA 130

6 Cal CRUTCHLOW Honda GBR 128

7 Danilo PETRUCCI Ducati ITA 126

8 Johann ZARCO Yamaha FRA 123

9 Andrea IANNONE Suzuki ITA 113

10 Alex RINS Suzuki SPA 102

6.32 Dopo i successi di Marco Bezzecchi in Moto3 (che si riporta a -1 da Jorge Martin in classifica) e l’importantissimo secondo posto di Francesco Bagnaia in Moto2, ormai ad un passo dal titolo, arriveranno buone notizie per l’Italia anche dalla MotoGP?

6.30 Buongiorno e benvenuti a Motegi! Tra mezzora sarà di scena il Gran Premio del Giappone della MotoGP, la levataccia vale lo spettacolo in arrivo!

