MotoGP, GP Giappone 2018: risultati e classifiche warm-up. Andrea Dovizioso vola, Marc Marquez lo marca stretto, Valentino Rossi è sesto

Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Sempre l’italiano e lo spagnolo a caratterizzare l’attività in pista a Motegi (Giappone), sede del quartultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Il forlivese, sulla Ducati, è stato il più veloce anche nel warm-up dopo aver conquistato la pole position. “Dovi” ha fermato i cronometri sull’1’45″409 mettendo in luce un ottimo passo e dimostrando di avere a disposizione una GP18 altamente performante su questo tracciato.

Non è comunque stato da meno Marquez (Honda), secondo a 271 millesimi dal rivale e sempre costante nei suoi riscontri su standard decisamente buoni. Va da sé che in gara si prospetti un gran duello tra i due. Attenzione però a sottovalutare Cal Crutchlow. Il britannico, sulla LCR Honda, ha fatto vedere di esserci, come già i turni di prove avevano evidenziato: terzo tempo per lui a 0″388 da Dovizioso. Una graduatoria che sorride anche ad Andrea Iannone sulla Suzuki. Il pilota di Vasto ha ottenuto il quarto crono a 535 millesimi dal leader, dando seguito alla propria candidatura per il podio nella corsa odierna.

Alle spalle di “The Maniac” il compagno di squadra spagnolo Alex Rins e un Valentino Rossi che in 1’46″128 si è classificato sesto con un ritardo di 0″719 dal ducatista. Il “Dottore” ha sofferto molto il terzo settore in sella alla Yamaha che fatica ad essere stabile in frenata. Il settimo posto dell’altra M1 di Maverick Vinales lo conferma. Per cui, per loro, si prospetta una gara di sofferenza.

CLASSIFICA WARM-UP – MOTOGP – GP GIAPPONE 2018

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’45.409 10 11 310.7

2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’45.680 11 11 0.271 0.271 305.0

3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’45.797 6 11 0.388 0.117 310.1

4 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.944 5 10 0.535 0.147 306.9

5 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’45.963 7 11 0.554 0.019 305.1

6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.128 10 11 0.719 0.165 305.1

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.133 11 11 0.724 0.005 308.0

8 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team DUCATI 1’46.312 10 11 0.903 0.179 306.9

9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.360 12 12 0.951 0.048 306.4

10 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’46.458 10 11 1.049 0.098 302.6

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.592 9 9 1.183 0.134 306.4

12 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’46.625 8 11 1.216 0.033 303.6

13 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing DUCATI 1’46.666 5 10 1.257 0.041 309.7

14 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 1’46.682 7 11 1.273 0.016 301.4

15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.688 11 11 1.279 0.006 301.7

16 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.734 7 11 1.325 0.046 301.5

17 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamalube Yamaha Factory Rac YAMAHA 1’46.823 7 10 1.414 0.089 302.6

18 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing DUCATI 1’46.863 11 11 1.454 0.040 301.8

19 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing DUCATI 1’46.891 6 11 1.482 0.028 305.9

20 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’47.114 5 5 1.705 0.223 305.8

21 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team DUCATI 1’47.355 6 7 1.946 0.241 304.3

22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS HONDA 1’47.475 10 11 2.066 0.120 302.6

23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.742 9 9 2.333 0.267 305.9

24 81 Jordi TORRES SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’47.784 6 11 2.375 0.042 305.3

25 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’48.111 3 4 2.702 0.327 297.5













Foto: Valerio Origo