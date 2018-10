MotoGP, i precedenti di Valentino Rossi nel GP del Giappone. Tre successi a Suzuka, solo due sulla pista del Twin Ring Motegi

Il Motomondiale si appresta a correre a Motegi da venerdì 19 a domenica 21 ottobre nel Gran Premio del Giappone, quartultimo round della stagione 2018 di MotoGP. Il nove volte campione del mondo Valentino Rossi andrà a caccia di un ottimo risultato dopo i primi segnali di risveglio evidenziati dalla Yamaha in Thailandia, anche se non sarà semplice tornare alla vittoria per spezzare un digiuno che dura da 24 gare (l’ultima nel GP d’Olanda 2017). Il Dottore ha ottenuto degli ottimi risultati in Giappone soprattutto nei primi anni di carriera nella classe regina, mentre nel’ultimo decennio ha fatto più fatica. La prima vittoria nel Gran Premio nipponico arrivò nel 2001 (dopo cinque edizioni in cui non salì mai sul podio) sulla leggendaria pista di Suzuka, che ha ospitato il Mondiale fino al 2003. Valentino conquistò i 25 punti anche nelle ultime due edizioni del GP del Giappone che si disputarono a Suzuka (2002-2003) centrando anche la pole position.

La pista di Motegi ospita ininterrottamente il Motomondiale dal 2000, anche se nei primi anni si chiamava GP del Pacifico, perciò Rossi ha esordito nella classe 500 insieme al tracciato nipponico. Il nativo di Tavullia non ha mai avuto un grande feeling con questa pista, infatti è riuscito ad ottenere il successo solo nel 2001 e nel 2008 e la pole position nel 2009 e 2016. Il ricordo più bello per il “numero 46” legato alla corsa nipponica risale certamente all’edizione del 2008, in cui il pilota della Yamaha conquistò matematicamente l’ottavo titolo mondiale alla sua maniera, cioè salendo sul gradino più alto del podio. Tra gli undici podi raccolti a Motegi è sicuramente degno di nota il terzo posto del 2010, un piazzamento ottenuto dopo un duello ai limiti della fisica con il compagno di squadra Jorge Lorenzo negli ultimi due giri.













Foto: Valerio Origo