MotoGP, GP Giappone 2018: Marc Marquez può già chiudere i conti. Andrea Dovizioso vuole rovinare la festa

La scorsa stagione il Gran Premio del Giappone di MotoGP fu uno dei più belli ed avvincenti non solo dello scorso campionato, ma degli ultimi anni. il duello tra Marc Marquez e Andrea Dovizioso sotto la pioggia incessante di Motegi regalò uno spettacolo davvero incredibile, con la vittoria del romagnolo proprio all’ultima curva dopo un corpo a corpo con il rivale spagnolo. Con quel successo il ducatista provò l’ultimo disperato assalto al leader della classifica mondiale che, nonostante quella battuta d’arresto, andò a chiudere i conti a suo favore a Valencia.

Questa volta, invece, la gara sul circuito del Sol Levante potrebbe consegnare il titolo iridato proprio a Marquez, che arriva sulla pista di casa della Honda con un margine di ben 77 punti nei confronti proprio del forlivese. Il bottino di vantaggio parla chiaro, di tre gare di vantaggio da gestire nelle ultime quattro uscite, con la concreta possibilità di festeggiare proprio a Motegi il suo quinto Mondiale nella classe regina ed il settimo in assoluto. A Dovizioso, dunque, non rimarrà che vincere il Gran Premio del Giappone per allungare la stagione, dato che in caso di successo del portacolori della Honda ogni discorso andrà a chiudersi con ben tre appuntamenti di vantaggio.

Il romagnolo, dunque, parte per l’Estremo Oriente con la consapevolezza di dovere solamente vincere per non consegnare il titolo con così largo anticipo al rivale. In caso di successo, ad ogni modo, sarà una gioia effimera, dato che è solamente questione di tempo per un trionfo assolutamente annunciato e meritato. La gara nipponica ruoterà su questo duello, con la Ducati che a Motegi ha sempre dimostrato di essere a proprio agio, mentre Marquez farà di tutto per salire sul gradino più alto del podio per stappare lo champagne, festeggiare degnamente il suo titolo e, non ultimo, regalare una ennesima gioia alla Honda, che ci terrà in maniera particolare a vedere un proprio pilota vincere in casa.

Sarà, ancora una volta, un duello Marquez-Dovizioso? Gli indizi ci sarebbero, anche perchè Jorge Lorenzo dopo la rovinosa caduta di Buriram è ancora decisamente acciaccato, mentre per quanto riguarda Valentino Rossi e Maverick Vinales, tutto dipenderà dalla loro Yamaha, la moto suscettibile alle variabili per eccellenza. Marc Marquez potrà togliere lo champagne dal ghiaccio? Andrea Dovizioso proverà a farlo rimanere in fresco, almeno fino a Phillip Island..

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL MOTOMONDIALE













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo