MotoGP, GP Giappone 2018: splendida pole di Andrea Dovizioso davanti a Zarco e Miller, Marquez 6°, Rossi 9°

Una Motegi finalmente inondata dal sole, ci ha regalato una qualifica davvero emozionante e lottata sul filo dei millesimi. La pole position del Gran Premio del Giappone 2018 della MotoGP va ad uno strepitoso Andrea Dovizioso (Ducati) che nel suo ultimo tentativo piazza il tempo di 1:44.590, ma tutta la sessione è risultata una battaglia splendida, con la prima posizione che è passata di mano numerose volte.

Il forlivese ha preceduto, infatti, il francese Johann Zarco (Yamaha Tech3) di appena 68 millesimi, confermandosi nelle posizioni di testa lungo tutto il corso del weekend, e sfiorando la partenza al palo, dato che si era presentato alla terza fotocellula con 141 millesimi di vantaggio sul tempo del ducatista. Completa la prima fila l’australiano Jack Miller (Ducati Pramac) a 137, chiudendo nella ghiaia la sua qualifica dopo aver cullato il sogno della pole per pochi istanti.

Seconda fila che prende il via con il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che, a sua volta, è stato in vetta al turno per diversi minuti, salvo poi chiudere a 230 millesimi dalla vetta. Quinta posizione per Andrea Iannone (Suzuki) con un distacco di 242, mentre è solamente sesto il leader della classifica iridata, Marc Marquez (Honda) a tre decimi di distacco.

In settima posizione troviamo Maverick Vinales (Yamaha) che, proprio in extremis risale la classifica, fermandosi a 550 millesimi da Dovizioso, in ottava lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 635, mentre chiude la terza fila Valentino Rossi (Yamaha) con un gap di 675. Il “Dottore” era partito bene in questa Q2, facendo segnare il miglior tempo, ma ha mancato completamente il secondo tentativo, non facendo mai segnare un settore in miglioramento. Decima posizione per lo spagnolo Alvaro Bautista (Ducati Angel Nieto) a otto decimi, quindi il suo connazionale Dani Pedrosa (Honda) 11esimo a 929 millesimi e il padrone di casa Takaaki Nakagami (LCR Honda) a 1.578.

Gli altri italiani: si fermano già nella Q1 Danilo Petrucci (Ducati Pramac) che domani partirà dalla 15esima casella della griglia, e Franco Morbidelli (Honda EG 0,0 VDS) addirittura 17esimo. Il pilota romano è caduto rovinosamente all’uscita del ponte nel corso del suo ultimo tentativo, quando si trovava in netto vantaggio sul miglior tempo, gettando quindi alle ortiche la possibilità di raggiungere una Q2 che, in quel momento, sembrava possibile.

CLASSIFICA TEMPI QUALIFICHE GP GIAPPONE 2018 MOTOGP

1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 309.8 1’44.590

2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 304.8 1’44.658 0.068 / 0.068

3 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 306.3 1’44.727 0.137 / 0.069

4 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.2 1’44.820 0.230 / 0.093

5 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.8 1’44.832 0.242 / 0.012

6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.2 1’44.889 0.299 / 0.057

7 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 308.2 1’45.140 0.550 / 0.251

8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 305.2 1’45.225 0.635 / 0.085

9 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 306.2 1’45.265 0.675 / 0.040

10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 306.9 1’45.396 0.806 / 0.131

11 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307.8 1’45.519 0.929 / 0.123

12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda

Foto: Valerio Origo