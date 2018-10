Andrea Dovizioso, GP Giappone 2018: “Sapevamo di essere veloci. Per la gara Marquez e Crutchlow sono molto temibili”

Un Andrea Dovizioso di lusso a Motegi (Giappone) conquista la pole position (la seconda stagionale) nel quartultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP. L’alfiere della Ducati ha confermato le aspettative della vigilia, ottenendo il best time odierno e impressionando per la continuità di rendimento messo in mostra nei turni di prove tenutisi sulla pista nipponica.

Il circuito giapponese, infatti, ben si adatta alle caratteristiche di guida del “Dovi” che ha tutte le intenzioni di rovinare la festa iridata a Marc Marquez, pronto a conquistare il suo settimo titolo in carriera e solo sesto nel time-attack: “Sono soddisfatto. Avevo detto già da ieri che avevamo una buona base e sapevamo che saremmo stati veloci qui. Il circuito è adatto al mio stile di guida. Sono contento del lavoro di affinamento fatto quest’oggi che mi ha consentito di conquistare la pole. Per la gara, comunque, non mi sento superiore. Marc Marquez e Cal Crutchlow hanno un grande passo e come al solito la gestione delle gomme farà la differenza. Per cui si prospetta una corsa dura in cui conteranno i dettagli“, le parole del forlivese a caldo, intervistato da Sky Sport.













Foto: Valerio Origo