Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2018: risultato e classifica delle qualifiche

Le qualifiche del GP del Giappone 2018, tappa del Mondiale MotoGP, hanno regalato grande spettacolo e non hanno deluso le aspettative. Sul tracciato di Motegi è andata in scena una bellissima lotta per la conquista della pole position con Marc Marquez e Andrea Dovizioso che si sono sfidati alla grande, si è definito la griglia di partenza con Valentino Rossi che cercherà di dire la sua in gara. Di seguito la griglia di partenza del GP del Giappone 2018 e il risultato delle qualifiche.

GRIGLIA DI PARTENZA GP GIAPPONE 2018: RISULTATO E CLASSIFICA QUALIFICHE

1. Dovizioso (Ducati)

2. Zarco (Yamaha)

3. Miller (Ducati)

4. Crutchlow (Honda)

5. Iannone (Suzuki)

6. Marquez (Honda)

7. Vinales (Yamaha)

8. Rins (Suzuki)

9. Rossi (Yamaha)

10. Bautista (Ducati)

11. Pedrosa (Honda)

12. Nakagami (Honda)

13. Smith (KTM)

14. P. Espargarò (KTM)

15. Petrucci (Ducati)

16. Syahrin (Yamaha)

17. Morbidelli (Honda)

18. Abraham (Ducati)

19. A. Espargarò (Aprilia)

20. Nakasuga (Yamaha)

21. Redding (Aprilia)

22. Simeon (Ducati)

23. Luthi (Honda)

24. Guintoli (Suzuki)

25. Torres (Ducati)













Foto: Valerio Origo