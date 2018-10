MotoGP, Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Giappone se… Tutte le combinazioni per vincere a Motegi

Marc Marquez ha trionfato nel GP di Thailandia 2018 e ora vanta 77 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso a quattro gare dal termine. Il Campione del Mondo in carica può confermarsi già nel GP del Giappone in programma nel weekend del 19-21 ottobre. A Motegi, infatti, lo spagnolo ha la ghiotta occasione per chiudere matematicamente i conti ma vediamo nel dettaglio cosa deve fare il pilota della Honda per vincere il Mondiale con tre gare di anticipo.

MARC MARQUEZ DIVENTA CAMPIONE DEL MONDO A MOTEGI SE…

– Vince

– Arriva secondo e Dovizioso non vince

– Arriva terzo e Dovizioso fa peggio di lui

– Arriva quarto e Dovizioso fa terzo o peggio

– Arriva quinto e Dovizioso fa quarto o peggio

– Arriva sesto/settimo e Dovizioso fa quinto on peggio

– Arriva ottavo e Dovizioso fa sesto o peggio

– Arriva nono e Dovizioso fa settimo o peggio

– Arriva decimo e Dovizioso fa ottavo o peggio

– Arriva undicesimo e Dovizioso fa nono o peggio

– Arriva dodicesimo e Dovizioso fa decimo o peggio

– Arriva tredicesimo e Dovizioso fa undicesimo o peggio

– Arriva quattordicesimo e Dovizioso fa dodicesimo o peggio

– Arriva quindicesimo e Dovizioso fa tredicesimo o peggio

– Non va a punti e Dovizioso fa quattordicesimo o peggio













Foto: Valerio Origo