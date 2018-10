Maurizio Arrivabene, GP Giappone F1 2018: “Ferrari, è inaccettabile. Ci manca chi indirizza il gruppo. Salteranno teste? Vedremo”

Una vera e propria giornataccia per la Ferrari che ha fallito le qualifiche del GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1. Il muretto ha infatti sbagliato completamente la strategia, mandando in pista le due monoposto con le gomme intermedie in avvio di Q3 quando ancora non c’erano le giuste condizioni meteo. Kimi Raikkonen partirà così in quarta posizione mentre Sebastian Vettel scatterà addirittura dalla nona piazzola, assistendo da lontano allo show di Lewis Hamilton che dalla pole position cercherà di involarsi verso l’ennesima vittoria.

Maurizio Arrivabene è letteralmente infuriato per quanto è successo e le sue dichiarazioni post evento sono pungenti: “Sapete che ci ho messo sempre la faccia. E premetto che anche se la vettura oggi è cresciuta rispetto a ieri, non avremmo fatto la pole ma quello che è capitato è inaccettabile“.

Alcuni tecnici del Cavallino Rampante hanno deciso di operare una scelta azzardata e sbagliata ma lo stesso Arrivabene precisa: “Non voglio puntare il dito contro qualcuno, dico solo che siamo una squadra ancora giovane e che il prezzo dell’inesperienza a volte si paga. Ci manca un pistaiolo, uno che fiuta l’aria e sa indirizzare il gruppo, ci manca il famoso tattico come in coppa America“. Una figuraccia che potrebbe fare saltare qualche testa, ma il team principal puntualizza: “A caldo non si prendono decisioni, se e sottolineo se, i conti li faremo a fine stagione“.













FOTOCATTAGNI