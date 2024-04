Hockey ghiaccio, l’Italia parte con un netto successo sulla Romania nel Mondiale di Prima Divisione

Si apre con una vittoria il cammino dell’Italia nei Mondiali IIHF 2024 di Prima Divisione, Gruppo A in corso di svolgimento alla Sparkasse Arena di Bolzano. Il Blue Team infatti ha sconfitto la Romania nel match d’esordio della kermesse iridata con il punteggio di 6-1.

Negli altri incontri disputati oggi, la Corea del Sud ha superato la Slovenia per 4-2, mentre l’Ungheria ha avuto la meglio sul Giappone con il punteggio di 3-1. Il Blue Team tornerà sul ghiaccio martedì 30 aprile alle ore 19.30 contro i nipponici.

LA CRONACA DI ITALIA-ROMANIA 6-1

Il match si sblocca dopo 17:03 con Salinitri che realizza la rete dell’1-0 su assist di Trivellato. Raddoppio di Catenacci in chiusura di prima frazione con la rete del 2-0 a 19:46. La Romania reagisce in apertura di secondo periodo con Reszegh che segna l’1-2 a 26:15, ma l’Italia non si distrae ed allunga.

Frank realizza il 3-1 a 35:27, quindi di nuovo Salinitri a segno a 38:50 su assist di Frigo dopo azione di power-play. Si passa al terzo periodo e l’Italia continua a tenere il piede ben saldo sull’acceleratore, andando a segno con la rete del 5-1 di Marchetti a 47:44, prima della rete del 6-1 di Kostner a 51:27.