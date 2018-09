LIVE Sorteggio volley, Mondiali 2018 in DIRETTA: l’Italia scopre le avversarie della Final Six. Incubi Russia e Stati Uniti

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. A Torino si definisce la composizione dei due gruppi da tre squadre ciascuno che si disputeranno al Pala Alpitour del capoluogo piemontese dal 26 al 28 settembre. Siamo arrivati alla fase più calda della rassegna iridate, le sei Nazionali rimaste in corsa non vedono l’ora di conoscere gli avversari che dovranno affrontare per accedere alle semifinali di sabato e il responso dell’urna sarà davvero fondamentale come lo sarà la definizione del calendario della Final Six che potrebbe garantire vantaggi e svantaggi.

L’Italia ha fatto la voce grossa nelle prime due settimane della competizione e ora vuole continuare a sognare in grande. Gli azzurri hanno vinto il girone di Milano e dunque si sono garantiti la certezza di evitare il Brasile ma ora bisogna incrociare le dita perché c’è il rischio di un girone della morte con Russia e USA mentre l’ipotesi con Polonia e Serbia ci sembra più agevole e più alla nostra portata in questo momento per sognare concretamente le semifinali. Ivan Zaytsev e compagni saranno sostenuti da un pubblico caldissimo, ora la speranza è quello di continuare a infilare successi per volare sempre più in alto. Le qualificate alla Final Six sono: Italia, Brasile, USA, Polonia, Russia, Serbia.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non conoscere la composizione dei due gruppi e le avversarie dell'Italia. Si inizia alle ore 11.00. Buon divertimento a tutti.













