Calendario Mondiali volley 2018: date, programma, orari e tv della terza fase. Tutte le partite della Final Six

La terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. Le sei Nazionali rimaste in corsa sono state suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali incrociate. Si ripartirà da una classifica azzerata, senza tenere conto dei risultati ottenuti in precedenza.

L’Italia può considerarsi fortunata visto che è stata inserita nella Pool J insieme a Polonia e Serbia. Gli azzurri, che hanno vinto sette partite sulle otto disputate fino a questo momento, sono così riusciti a evitare le temibili Russia e USA (oltre al Brasile, ma lo sapevamo già prima del sorteggio). Ivan Zaytsev e compagni hanno delle serie possibilità di accedere alle semifinali e vogliono continuare a sognare in grande. La Pool I è invece il classico girone della morte con Brasile, Russia e USA: tre vere corazzate che si scanneranno tra loro, i Campioni Olimpici sembrano partire leggermente indietro rispetto ai Campioni d’Europa e agli americani ma ne vedremo sicuramente delle belle.

Di seguito il calendario, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli altri incontri saranno visibili in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in diretta scritta sul nostro sito.

POOL I (a Torino): Brasile, USA, Russia

POOL J (a Torino): Italia, Polonia, Serbia

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

17.00 USA vs Russia (Pool I, a Torino)

20.30 Polonia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs USA (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

SABATO 29 SETTEMBRE

17.00 Semifinale 1 (Torino)

20.30 Semifinale 2 (Torino)

DOMENICA 30 SETTEMBRE

17.00 Finale 3°-4° posto

20.30 Finale 1°-2° posto

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE IN DIRETTA TV E STREAMING

Tutte le partite dell’Italia saranno diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

Gli altri incontri saranno visibili in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER I GIRONI DELLA FINAL SIX

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLE PARTITE DELL’ITALIA













Foto: Valerio Origo