Volley, Mondiali 2018: i possibili gironi della terza fase. Italia e Brasile separate in Final Six, tutti gli scenari verso il sorteggio

Siamo arrivati al momento caldo dei Mondiali 2018 di volley maschile, dopo due settimane di partite e di grande spettacolo in giro per l’Italia e la Bulgaria siamo giunti alla stretta finale: le migliori sei squadre del Pianeta si sono qualificate per la terza fase della rassegna iridata che si giocherà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre e che spalancherà le porte sulle semifinali e sulla finale, in programma il prossimo fine settimana sempre nel capoluogo piemontese. Delle annunciate sette sorelle, cioè le grandi favorite della vigilia, soltanto la Francia è rimasta fuori dalla festa mentre tutte le altre big sono riusciti ad approdare fino a questo punto dopo un lungo peregrinare.

Italia, USA, Brasile, Polonia, Russia, Serbia: sono queste le magnifiche sei, le Nazionali più forti in circolazione pronte a darsi battaglia verso il titolo iridato. Gli Azzurri hanno incantato vincendo ben sette partite e potranno contare sul sostegno del pubblico; la corazzata a stelle e strisce è l’unica imbattuta, può contare su delle individualità fenomenali ed è completa in ogni reparto; i Campioni Olimpici non hanno brillato sotto il profilo del gioco ma come sempre i verdeoro si scaldano quando conta davvero; i Campioni del Mondo sembrano non essere al massimo della forma ma sono sempre da tenere d’occhio; i Campioni d’Europa sono i grandi favoriti della vigilia anche se hanno un po’ steccato nella prima fase; gli slavi sono la classica mina vagante in grado di fare saltare il banco.

Oggi queste squadre conosceranno il proprio destino: alle ore 11.00 si svolgerà infatti il sorteggio che svelerà la composizione dei due gruppi da tre formazioni ciascuno. Si ripartirà da zero, le migliori due classificate di ogni girone accederanno alle semifinali incrociate in programma sabato 29 settembre. Dunque analizziamo nel dettaglio quali sono le possibili ipotesi e tutti gli scenari per i gironi di questa Final Six:

SORTEGGIO TERZA FASE: I POSSIBILI GIRONI

Le sei squadre qualificate alla terza fase verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Russia

POOL J: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Serbia

Dunque l’Italia è sicuramente certa di evitare il Brasile. La speranza è quella di trovare Polonia e/o Serbia che attualmente sembrano più alla nostra portata rispetto a USA e Russia, sulla carta leggermente superiori. Si potrebbe formare un super girone con Brasile, USA, Russia oppure un’altra gruppo della morte come quello con Italia, USA, Russia ma anche gironi meno pirotecnici come Brasile, Polonia, Serbia o Italia, Polonia, Serbia. Staremo a vedere quello che ci dirà l’urna.

Foto: Valerio Origo