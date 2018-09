Volley, Mondiali 2018: le partite e le avversarie dell’Italia nella Final Six di Torino. Date, programma, orari e tv

A Torino si è tenuto il sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le sei Nazionali rimaste in corsa hanno conosciuto così le rispettive avversarie e si è delineato il quadro delle compagini che andranno a giocarsi le proprie chance di conquista del titolo iridato. Le sei formazioni qualificate alla Final Six sono state divise in due gironi da tre compagini ciascuno, le prime due classificate si qualificheranno alle semifinali incrociate.

La terza fase dei Mondiali si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre. L‘Italia è stata sorteggiata nella pool J insieme alla Polonia e alla Serbia evitando il classico girone di ferro con Stati Uniti, Russia e Brasile. Le possibilità che gli azzurri possano accedere alle semifinali, quindi, ci sono tutte.

Le partite della nostra selezione saranno trasmesse, comunque, in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli altri incontri saranno visibili in diretta tv su Rai Sport, in diretta streaming su Rai Play e in diretta scritta sul nostro sito.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs Russia (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE:

17.00 USA vs Russia (Pool I, a Torino)

20.30 Polonia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

17.00 Brasile vs USA (Pool I, a Torino)

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DEL SORTEGGIO

CLICCA QUI PER PROGRAMMA E REGOLE DEL SORTEGGIO DELLA TERZA FASE













Foto: Valerio Origo