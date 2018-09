Volley, Mondiali 2018: le sei squadre qualificate alla terza fase. Final Six a Torino: Italia e le sei sorelle, che spettacolo

Si è ufficialmente definito il quadro delle sei squadre qualificate alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le vincitrici dei quattro gironi di seconda fase e le due migliori seconde classificate hanno staccato il pass per la Final Six che si disputerà al Pala Alpitour di Torino dal 26 al 28 settembre: le Nazionali rimaste in corsa verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno, le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate. A definire la composizione dei due gruppi della terza fase sarà un sorteggio che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00) proprio nel capoluogo piemontese.

L’Italia si è qualificata vincendo la Pool E, trionfando nelle prime sei partite giocate tra Roma, Firenze e Milano. Gli azzurri ora sognano in grande e cercheranno di tenere testa alle altre corazzate, gli USA (unici imbattuti, primi nella Pool G) e la Russia Campionessa d’Europa (miglior seconda) sembrano essere le grandi favorite della vigilia ma attenzione anche al solito Brasile Campione Olimpico (vincitore Pool F) che nelle occasioni che contano riesce sempre a trasformarsi. La Serbia e la Polonia Campionessa del Mondo saranno le classiche mine vaganti. Di seguito le squadre qualificate alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile e tutto il regolamento dettagliato per il sorteggio della terza fase.

MONDIALI 2018: SQUADRE QUALIFICATE ALLA TERZA FASE

Italia (vincitrice Pool E)

Brasile (vincitrice Pool F)

USA (vincitrice Pool G)

Polonia (vincitrice Pool H)

Russia (migliore seconda classificata)

Serbia (seconda miglior seconda classificata)

Foto: Valerio Origo