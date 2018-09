Volley, Sorteggio terza fase Mondiali 2018: le possibili avversarie dell’Italia nella Final Six. A che ora inizia e su che canale vederlo

Oggi lunedì 24 settembre si svolgerà il sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le migliori sei Nazionali del Pianeta si sono date appuntamento a Torino dove oggi conosceranno le prossime avversarie che dovranno affrontare il 26 e il 28 settembre con l’obiettivo di qualificarsi alle semifinali. Alle ore 11.00 l’urna del capoluogo piemontese ci consegnerà la composizione dei due gruppi da tre squadre ciascuno che promuoveranno le prime due classificate all’unico turno a eliminazione diretta che precede la Finale.

L’Italia sarà della partita e vuole continuare a sognare in grande dopo aver entusiasmato nelle prime due fasi. Gli azzurri hanno vinto il girone di Milano e dunque sicuramente non troveranno il Brasile: questa è l’unica certezza alla vigilia dell’estrazione che definirà il prosieguo della rassegna iridata per i nostri colori. Ivan Zaytsev e compagni dovranno certamente una tra USA e Polonia, mentre l’altra avversaria sarà la Russia se finiremo nella Pool I oppure la Serbia se finiremo nella Pool J. La banda guidata dal CT Chicco Blengini spera di evitare gli americani e i Campioni d’Europa che al momento sembrano essere leggermente superiori, la Polonia e la Serbia sembrano essere un po’ più alla portata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del sorteggio dei gironi della terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Riportato anche il regolamento completo dell’estrazione, come seguirlo e come si districherà la Final Six della rassegna iridata.

LUNEDI’ 24 SETTEMBRE:

11.00 Sorteggio gironi terza fase (Final Six) Mondiali 2018 volley maschile

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEI GIRONI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale dell’estrazione per conoscere in tempo reale la composizione dei due gironi e le avversarie dell’Italia.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL’ITALIA:

POOL I:

In questa caso l’Italia troverà automaticamente la Russia che, in virtù di migliore seconda classificata, è già certa di finire in questo girone. L’altra avversaria sarà una tra USA e Polonia in base a quello che ci dirà l’urna.

POOL J:

In questo caso l’Italia troverà automaticamente la Serbia, già certa di trovarsi in questo girone in base al suo status di seconda tra le migliori seconde classificate. L’altra avversaria sarà una tra USA e Polonia, lo definirà il sorteggio.

REGOLAMENTO SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE:

Le sei squadre qualificate verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Russia

POOL J: Italia/Brasile (scelta per sorteggio), USA/Polonia (scelta per sorteggio), Serbia

MONDIALI 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE?

Le squadre inserite all’interno dello stesso girone si sfidano tra di loro una sola volta ripartendo da zero in classifica.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.

QUANDO SI GIOCA LA TERZA FASE?

Dal 26 al 28 settembre, al Pala Alpitour di Torino. Semifinali sabato 29, finali domenica 30.

CLICCA QUI PER L’ORARIO E COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEI GIRONI DELLA TERZA FASE

CLICCA QUI PER LE POSSIBILI AVVERSARIE ED I GIRONI IPOTETICI DELL’ITALIA NELLA TERZA FASE













Foto: Valerio Origo