Volley, Mondiali 2018: terza fase, il regolamento del sorteggio dei gironi e della Final Six. Si riparte da zero a Torino

I Mondiali 2018 di volley maschile sono arrivati al momento decisivo, siamo giunti alla terza fase dove le migliori sei Nazionali rimaste in circolazione si affronteranno per decidere chi potrà disputare le semifinali. Il regolamento della rassegna iridata prevede che le sei squadre vengano divise in due gironi da tre formazioni ciascuno tramite un sorteggi che si svolgerà lunedì 24 settembre (ore 11.00) a Torino, cioè la città che ospiterà la Final Six della rassegna iridata.

All’appuntamento sarà presente l’Italia che andrà a caccia di qualcosa di importante dopo aver brillato tra prima e seconda fase. Di seguito tutto il regolamento completo del sorteggio per i gironi della terza fase e per lo svolgimento della Final Six dei Mondiali 2018 di volley maschile.

COME SEGUIRE IL SORTEGGIO DEI GIRONI IN DIRETTA TV E STREAMING

Il sorteggio sarà in DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale dell’estrazione per conoscere in tempo reale la composizione dei due gironi e le avversarie dell’Italia.

REGOLAMENTO SORTEGGIO GIRONI TERZA FASE:

Le sei squadre qualificate verranno divise in due gironi da tre squadre ciascuno che verranno sorteggiati in questo modo.

POOL I: vincitrice della Pool E/vincitrice della Pool F (scelta per sorteggio), vincitrice della Pool G/vincitrice della Pool H (scelta per sorteggio), la migliore seconda

POOL J: vincitrice della Pool E/vincitrice della Pool F (scelta per sorteggio), vincitrice della Pool G/vincitrice della Pool H (scelta per sorteggio), la seconda migliore seconda

MONDIALI 2018: COME FUNZIONA LA TERZA FASE?

Le squadre inserite all’interno dello stesso girone si sfidano tra di loro una sola volta ripartendo da zero in classifica.

Le prime due classificate di ogni gruppo si qualificano alle semifinali incrociate.

QUANDO SI GIOCA LA TERZA FASE?

Dal 26 al 28 settembre, al Pala Alpitour di Torino. Semifinali sabato 29, finali domenica 30.













Foto: Valerio Origo