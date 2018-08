LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: la sera di Filippo Tortu. Un sogno lungo 100 metri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione serale). Questo è il grande giorno di Filippo Tortu, l’uomo più atteso di tutta la spedizione: il velocista azzurro, dopo il roboante 9.99 corso a Madrid, si presenterà ai blocchi di partenza con l’obiettivo di agguantare una medaglia e cercare anche il colpaccio da ko. Il brianzolo si presenta con il terzo tempo di accredito e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, vuole a tutti i costi il podio ed è pronto alla battaglia con Vicaut e Hughes, i due favoriti della vigilia.

Ricca serata per l’Italia che sui 100 metri può contare anche su Marcell Jacobs: semifinali alle ore 19.30, poi la finale alle ore 21.50. Attenzione a Yema Crippa che può davvero dire la sua sui 10000 metri e potrebbe puntare anche a qualcosa di concreto. Da tenere in considerazione anche Kevin Ojiaku impegnato nella finale del salto in lungo.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (martedì 7 agosto, sessione serale): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 18.30. Buon divertimento a tutti.

Foto: FIDAL/Colombo