Atletica, Europei 2018: le finali di oggi (7 agosto). Battaglie sui 100m con Schippers e Hughes, Tortu ci prova. Fajdek e Storl per dominare, c’è la marcia

Ricca giornata agli Europei 2018 di atletica leggera: oggi martedì 7 agosto si assegnano ben sette titoli. Si parte al mattino con le 50 km di marcia, poi in serata lo show dei 100 metri di entrambi i sessi affiancati da due concorsi di lanci e dalla gara più lunga in pista. Analizziamo nel dettaglio le finali previste oggi all’Olympia Stadium di Berlino.

100 METRI (MASCHILE) – Si preannuncia una gara accesissima e con pronostico aperto anche se il britannico Zhamel Hughes partirà leggermente avvantaggiato. Il 23enne, già quinto ai Mondiali ma sulla doppia distanza, è esploso in questa stagione stampando un perentorio 9.91 e poi ripetendosi con alti due sub 10”. Il ragazzo originario di Anguilla riuscirà a reggere alla pressione nella gara più importante dell’anno? L’esperienza è tutta dalla parte di Jimmy Vicaut, francese che dopo un argento e un bronzo continentale va a caccia del bersaglio grosso: il 29enne si è spinto fino a 9.91 e può piazzare la zampata. E poi c’è il nostro Filippo Tortu: l’Italia vuole sognare con lui dopo il magico 9.99 corso qualche settimana fa, non ha niente da perdere e se la giocherà con tutti. La medaglia è assolutamente alla portata del brianzolo, sui blocchi di partenza col terzo tempo di accredito al pari del turco Jak Ali Harvey. Da tenere in considerazione per il podio anche gli altri britannici Reece Prescod e Chijindu Ujah, avversario proprio di Tortu in semifinale. E se il nostro Marcell Jacobs riuscisse in una magia dopo il 10.08 di Savona? Appuntamento con le semifinali alle 19.30, poi la finale alle 21.50.

100 METRI (FEMMINILE) – Dafne Schippers va a caccia del terzo trionfo continentale consecutivo e ha tutte le carte in regola per imporsi anche se la stagione dell’olandese, bronzo iridato in carica sulla distanza e Campionessa del Mondo sul mezzo giro di pista, non è ancora esplosa: 11.01 come migliore prestazione e terzo tempo di accredito ma la tulipana sa come si vince nell’evento principale dell’anno. La favorita della vigilia sembra essere la britannica Dina Asher-Smith, forte di un super 10.92: la 22enne primatista nazionale due anni fa conquistò il titolo sui 200 metri, sua distanza prediletta. Terzo incomodo la svizzera Mujinga Kambundji, terza nel 2016 e in stagione già capace di 10.95. Da tenere in considerazione anche le francesi Orlann Ombissa-Dzangue e Carolle Zahi. Si incomincia alle 19.05 con le semifinali (ci saranno anche Anna Bongiorni e Irene Siragusa, finale praticamente impossibile) poi l’atto conclusivo alle 21.30.

10000 METRI (MASCHILE) – Difficile fare il pronostico di una gara che potrebbe essere davvero molto tattica e incerta. Assente la stella Ali Kaya (ma suo fratello Aras può essere la mina vagante e regalare gioie alla Turchia), bisognerà tenere d’occhio l’altro turco naturalizzato Polat Kemboi Arican che si presenterà per difendere il titolo. Il britannico Andy Veron e lo spagnolo Adel Mechaal hanno l’esperienza giusta per poter dire la loro, in stagione ha corso fortissimo il tedesco Richard Ringer (27:36.52), il rumeno Soufiane Bouchikhi (27:41.40) può essere un outsider mentre ci sono delle incognite sull’altro turco Kaan Kigen Ozbilen. E poi c’è il nostro Yema Crippa che in stagione ha stampato un rilevante 27:44.21 e che può farci sognare, dipenderà anche da come riuscirà a leggere una possibile volata dove serve anche esperienza.

LANCIO DEL MARTELLO (MASCHILE) – Tutti contro il più forte dell’ultimo decennio: il polacco Pawel Fajdek. Il tre volte Campione del Mondo è il grande favorito della vigilia, il suo unico avversario accreditato sembra poter essere il connazionale Wojciech Nowicki che in stagione si è spinto fino a 81.85. Fajdek insegue la conferma del titolo continentale ma non deve sottovalutare nemmeno il sorprendente britannico Nick Miller (80.26 poche settimane fa) e il solido ungherese Bence Halasz, il bielorusso Pavel Bareisha potrebbe essere l’outsider.

GETTO DEL PESO (MASCHILE) – David Storl insegue il quarto sigillo consecutivo ma il tedesco dovrà tenere a bada una concorrenza importante. Il Campione del Mondo 2011-2013 è chiamato a una sfida importante col croato Stipe Zunic e il ceco Tomas Stanek, rispettivamente terzo e quarto nell'ultima rassegna iridata. Da tenere in forte considerazione il polacco Konrad Bukowiecki, Campione del Mondo indoor che cerca un successo importante. Il polacco Michal Haratyk si presenta con il miglior accredito stagionale (22.08) ma riuscirà a ripetersi in questo contesto?













