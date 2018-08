LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: Vallortigara per la finale, Ojiaku ci prova, tocca a Howe

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI OGGI (MERCOLEDI’ 8 AGOSTO)

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (mercoledì 8 agosto). Giornata molto intensa a Berlino con l’assegnazione di cinque titoli, la rassegna continentale della Regina degli sport entra nel vivo e l’Italia proverà a essere protagonista: avremo soltanto Kevin Ojiaku in finale nel salto in lungo ma ci giocheremo diversi qualificazioni e semifinali importanti.

Elena Vallortigara e Alessia Trost nel salto in alto, Andrew Howe sui 200 metri, Davide Re sui 400 metri, Ayomide Folorunso e Yadis Pedroso sui 400 metri ostacoli: ci sarà davvero da divertirsi. In serata lotta per le medaglie nel peso femminile, nel disco maschile, sui 10000m donne e si conclude il decathlon.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (mercoledì 8 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, in tempo reale, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.30. Buon divertimento a tutti.

