Atletica, Europei 2018: le semifinali dei 100 metri. Filippo Tortu con Ujah, sfida Jacobs-Hughes, Vicaut con Ali

Definita la composizione delle semifinali dei 100 metri maschili agli Europei 2018 di atletica leggera. Dopo le batterie disputate oggi pomeriggio (da cui erano esentati tutti i big in virtù del ranking stagionale), si è delineato il quadro delle tre semifinali in programma dalle ore 19.30 di martedì 7 agosto. I primi due classificati di ogni serie e i due migliori tempi di ripescaggio accedono alla finale che si disputerà alle ore 21.50.

L’Italia si stringe attorno a Filippo Tortu che scenderà in pista precisamente alle ore 19.42 impegnato nella terza semifinale. Il brianzolo scatterà dalla quarta corsia forte del suo 9.99 corso qualche settimana fa e sarà affiancato dal britannico Chijindu Ujah (10.08 di stagionale ma 9.96 di personale). Sulla carta sono questi due gli indiziati al passaggio del turno ma non bisogna sottovalutare il tedesco Julian Reus (anche se non ha convinto in batteria), lo svizzero Alex Wilson e il francese Amaury Golitin (10.07 di personale). A completare il parterre il norvegese Jonathan Quarcoo e l’olandese Christopher Garia.

Quarta corsia anche per Marcel Jacobs che sarà invece impegnato nella seconda semifinale dove spicca il britannico Zharnel Hughes, grande favorito per la conquista della medaglia d’oro. L’azzurro, forte del 10.08 corso a Savona, deve tenere in considerazione il turco Emre Zafer Barnes (10.08 anche per lui), lo slovacco Jan Volko (10.13) e il sempre temibile tedesco Lucas Jakubczyk. Il francese Jimmy Vicaut, altro grande favorito per il titolo, è stata inserito nella prima semifinale spalla a spalla con il turco Jak Ali Harvey e l’ostico britannico Reece Prescod, presente anche l’altro italiano Federico Cattaneo.