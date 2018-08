Atletica, Europei 2018: programma, orari e tv di martedì 7 agosto. Tutte le gare e il calendario

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA DELLA MATTINA DI MARTEDI’ 7 AGOSTO

Oggi martedì 7 agosto si disputa la seconda giornata di gare agli Europei 2018 di atletica leggera e finalmente si assegnano le prime medaglie: oggi verranno messi in palio ben sette titoli. Si parte in mattinata con le due 50 km di marcia, poi in serata ci si scatenerà con i 100 metri di entrambi i sessi, i 10000 maschili, il martello e il peso maschili. Spettacolo nella velocità pura con Hughes e Schippers favoriti ma l’Italia si affida a Filippo Tortu che può davvero puntare al podio come Yema Crippa nella gara più lunga in pista dove il pronostico è molto chiuso, Pawel Fajdek e David Storl cercano invece il sigillo nei concorsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare di martedì 7 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 50km di marcia (maschile)

09.30 Decathlon – 100m

09.40 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni

10.00 400m ostacoli (femminile) – Batterie

10.10 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.30 Decathlon – Salto in lungo

10.35 400m (maschile) – Batterie

11.05 800m (femminile) – Batterie

11.40 3000m siepi (maschile) – Primo turno

11.50 Decathlon – Getto del peso

18.30 Decathlon – Salto in alto

18.45 Lancio del martello (maschile) – Finale

19.05 100m (femminile) – Semifinali

19.05 Salto con l’asta (femminile) – Qualificazioni

19.30 100m (maschile) – Semifinali

19.55 400m ostacoli (maschile) – Semifinali

20.20 10000m (maschile) – Finale

20.33 Getto del peso (maschile) – Finale

21.00 Decathlon – 400m

21.30 100m (femminile) – Finale

21.50 100m (maschile) – Finale