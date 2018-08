Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara martedì 7 agosto. Orari e programma delle gare

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI ATLETICA DELLA MATTINA DI MARTEDI’ 7 AGOSTO

Oggi martedì 7 agosto sarà una delle giornate più importanti per l’Italia agli Europei 2018 di atletica leggera. Scende in pista infatti Filippo Tortu, una delle nostre carte più importanti per le medaglie: il velocista va a caccia del podio sui 100 metri, c’è grande attesa per il brianzolo che sfiderà Hughes e Vicaut ma attenzione anche all’altro azzurro Marcell Jacobs. Possiamo essere outsider nella 50 km di marcia con Michele Antonelli e Marco De Luca, Yema Crippa si gioca delle ottime opportunità sui 10000 metri, da non perdere la semifinale dei 400 metri ostacoli con Lorenzo Vergani.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara martedì 7 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDÌ 7 AGOSTO:

08.35 50km di marcia (maschile): Andrea Agrusti, Michele Antonelli, Marco De Luca

08.35 50km di marcia (femminile): Mariavittoria Becchetti

09.30 Decathlon – 100m: Simone Cairoli

09.40 Lancio del disco (maschile) – Qualificazioni: Nazzareno Di Marco, Giovanni Faloci, Hannes Kirchler

10.00 400m ostacoli (femminile) – Batterie: Linda Olivieri

10.10 Getto del peso (femminile) – Qualificazioni

10.30 Decathlon – Salto in lungo: Simone Cairoli

10.35 400m (maschile) – Batterie: Matteo Galvan

11.05 800m (femminile) – Batterie: Elena Bellò, Yusneysi Santiusi

11.40 3000m siepi (maschile) – Primo turno: Ahmed Abdelwahed, Yohanes Chiappinelli, Ala Zoghlami

11.50 Decathlon – Getto del peso: Simone Cairoli

18.30 Decathlon – Salto in alto: Simone Cairoli

19.05 100m (femminile) – Semifinali: Anna Bongiorni, Irene Siragusa

19.30 100m (maschile) – Semifinali: Marcell Jacobs, Filippo Tortu, Federico Cattaneo

19.55 400m ostacoli (maschile) – Semifinali: Lorenzo Vergani, José Bencosme

20.20 10000m (maschile) – Finale: Yema Crippa, Lorenzo Dini

20.33 Getto del peso (maschile) – Finale: eventuale Leonardo Fabbri

21.00 Decathlon – 400m: Simone Cairoli

21.30 100m (femminile) – Finale: eventuali Anna Bongiorni, Irene Siragusa

21.50 100m (maschile) – Finale: eventuali Filippo Tortu, Marcell Jacobs, Federico Cattaneo

EUROPEI ATLETICA 2018: COME VEDERLI IN DIRETTA TV E STREAMING

Gli Europei 2018 di atletica leggera sono trasmessi in diretta tv sui canali Rai (Rai Due ed Eurosport) e su Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Rai Play e su Eurosport Player.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIDAL/Colombo