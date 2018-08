Atletica, Europei 2018: l’Italia vuole volare sulle stelle, Filippo Tortu mago dei sogni. 100 metri al cardiopalma per il mito

L’Italia si stringe attorno al suo paladino, una Nazione intera vuole correre con il suo velocista sognando di raggiungere l’iperuranio, un Paese si aggrappa alla nuova icona dell’atletica leggera che ci ha risvegliati dal torpore e che ora vuole farci entrare in una nuova dimensione. Questo è il giorno di Filippo Tortu, questa può essere la notte che fa sobbalzare tutti gli appassionati di atletica leggera: agli Europei tutti i riflettori saranno puntati sulla finale dei 100 metri e finalmente un azzurro parte per essere protagonista, un italiano si presenterà sui blocchi di partenza per salire sul podio. E anche per osare qualcosina in più, perché i mezzi a disposizione del 20enne sono importanti, un vero e proprio predestinato cresciuto stagione dopo stagione ed esploso definitivamente poche settimane fa quando ha stampato un vertiginoso 9.99 a Madrid diventando il primo italiano di sempre capace di scendere sotto il muro dei dieci secondi.

Ora la prestazione secca non basta più, il brianzolo vuole mettersi al collo qualcosa di importante nella gara più importante dell’anno. Gli orologi sono giù puntati alle ore 21.50 quando andrà in scena l’atto conclusivo anche se prima bisognerà passare per le semifinali (appuntamento per le ore 19.42, avversario principale il britannico Ujah). Il tricolore non sventola nella gara regina addirittura da Atene 1982 (argento di Pierfrancesco Pavoni), l’Inno di Mameli è suonato soltanto a Praga 1978 grazie a Pietro Mennea che fu secondo quattro anni prima a Roma. Nella Preistoria gli argenti di Franco Leccese nel 1950 e di Lorenzo Mariani nel 1938. L’attesa è davvero infinita, i precedenti fanno capire meglio quanta possa essere la pressione attorno a questo ragazzo che però può davvero entrare nella storia.

Filippo Tortu può essere davvero il fenomeno che l’Italia aspettava da tempo, l’uomo che può risollevarci nella Regina degli Sport che annaspa da troppo tempo. Questa sera può essere magica, ci sono 100 metri da vivere tutto d’un fiato possibile sfondando ancora una volta la fatidica barriera: la battaglia è apertissima, la concorrenza è spietata e molto accreditata ma l’azzurro può giocarsela a testa alta fino all’ultimo. Il britannico Hughes e il francese Vicaut sono i due titani forti del loro 9.91 stagionale ma al nostro alfiere nulla è precluso in partenza, bisogna sognare e credere.

Foto: FIDAL/Colombo