“Ho ritrovato il fuoco dentro”: Marcell Jacobs si carica! Il rilancio: “Oro agli Europei? Non c’è due senza tre…”

Marcell Jacobs ha fatto il proprio ritorno in gara dopo otto mesi, scegliendo i 100 metri al Meeting di Savona per incominciare il lungo cammino verso gli Europei previsti ad agosto in quel di Birmingham (Gran Bretagna), dove andrà a caccia del terzo titolo continentale consecutiva. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è espresso in 10.01 in occasione della finale andata in scena sul rettilineo della Fontanassa, sostenuto però da un vento a favore di 2,7 m/s.

Il velocista lombardo ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Sky: “Sono contentissimo di essere tornato a correre in Italia. Essere uscito integro da queste due gare è già importante. Il tempo non era l’obiettivo di oggi, abbiamo visto che dobbiamo sistemare qualcosa soprattutto nel finale, ma fino ad agosto c’è tempo. Con Paolo Camossi va benissimo, da quando abbiamo ricominciato a collaborare ho ritrovato il fuoco dentro“.

Marcell Jacobs è entrato nei dettagli tecnici: “Rientro super positivo, sono contentissimo di essere qui e gareggiare, di uscire integro da questa gara. E non era scontato dopo gli ultimi 2 anni. L’obiettivo oggi non era il tempo, ci sono situazioni da sistemare, soprattutto la parte finale che è il mio punto forte ma oggi non è stata perfetta. Abbiamo tutto il tempo di migliorare. Sto lavorando per riconquistare l’oro europeo, vogliamo gareggiare tanto. La prossima tappa sarà il Golden Gala”.

L’obiettivo è chiaro: “L’oro europeo? Non c’è due senza tre… La programmazione prevede di gareggiare tanto, poi avrò il Golden Gala e altre gare ancora da decidere. Ma l’obiettivo è lavorare gareggiando“.