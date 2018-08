Atletica, Europei 2018: oggi Filippo Tortu in gara. Orari di semifinale e finale. Come vederlo in tv

Oggi è il giorno del giudizio. L’Italia delle scarpette chiodate si stringe attorno al suo velocista per realizzare. Sarà un po’ esagerato definirlo il “Tortu day“, ma per gli appassionati di atletica leggera, desiderosi di assistere ai 100 metri del primatista italiano della distanza agli Europei 2018 non è certo così.

I riflettori saranno tutti su di lui. Dopo quel 9.99 a Madrid, il suo nome ha fatto il giro del mondo ma il ragazzo sembra avere i nervi saldi per gestire la situazione e conscio del fatto suo affronterà questa rassegna continentale con il piglio di chi vuol giocarsi qualcosa di importante.

L’azzurro sarà impegnato tra le 19.30 e le 19.42, obiettivo naturalmente tra i migliori otto che poi si contenderanno le medaglie. La Finale dei 100 metri maschili agli Europei 2018 di atletica leggera è in programma oggi, martedì 7 agosto alle ore 21.50, all’Olympic Stadium di Berlino (Germania).

Oggi Filippo Tortu in gara. Orari di semifinale e finale. Come vederlo in tv

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare sui 100 metri di Filippo Tortu agli Europei. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 7 AGOSTO:

19.30-19.42 Semifinali 100 metri

21.50 Finale 100 metri

COME VEDERE I 100 METRI DEGLI EUROPEI DI ATLETICA IN DIRETTA TV E STREAMING?

Le gare di Filippo Tortu agli Europei 2018 di atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv sui canali Rai (Rai Due ed Eurosport) e su Eurosport.

Prevista la diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: comunicato Fidal