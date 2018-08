LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: 20 km di marcia, Antonella Palmisano contro tutte! Massimo Stano per la consacrazione

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS DI SABATO 11 AGOSTO

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (sabato 11 agosto). Questa mattina si disputano le 20 km di marcia, le due gare più brevi del tacco-punta assegneranno le medaglie e si preannuncia grande spettacolo per le strade di Berlino dove i migliori interpreti dell’arte si daranno battaglia per la conquista del titolo. L’Italia nutre delle ambizioni importanti di medaglia e anche di vittoria, naturalmente serviranno delle prestazioni importanti per fare saltare il banco e regalarsi un sogno nella capitale tedesca.

Si incomincia alle ore 09.05 con la gara femminile dove Antonella Palmisano si presenta forte del bronzo iridato conquistato lo scorso anno. La pugliese va a caccia del risultato di lusso ma la concorrenza sarà comunque molto importante: la portoghese Ana Cabecinha, la ceca Anezka Drahotova, le ucraine Nadya Borovksa e Inna Kashyna, la lituana Brigita Virbalyte-Dimsiene ma anche la nostra Eleonora Giorgi anche se un’infezione alle vie urinarie potrebbe averla debilitata. Sarà invece assente la spagnola Julia Takacs affaticata dagli sforzi effettuati nella 50 km dove si è messa al collo il bronzo.

Si prosegue poi alle 10.55 con la gara maschile dove l’Italia si gioca due outsider di lusso. Massimo Stano va a caccia della consacrazione dopo il bronzo conquistato in primavera ai Mondiali a squadre, il pugliese può davvero essere la rivelazione e ha tutte le carte in regola per puntare in alto. Si spera poi come sempre in Giorgio Rubino sperando che questa volta riesca a fare la magia. Concorrenza importante a parte dal Campione in carica Miguel Angel Lopez e passando poi per il tedesco Christopher Linke, lo spagnolo Diego Garcia Carrera, il britannico Tom Bosworth, lo svedese Perseus Karlstroem, il russo Vasiliy Mizinov.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (sabato 11 agosto), spazio alle 20 km di marcia: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.

La gara maschile – La gara femminile – Il programma di giornata – Gli italiani in gara













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

Foto: FIDAL/Colombo