Francesco Fortunato instancabile! Vittoria a Madrid davanti a McGrath e Bonfim, che forma per gli Europei

Francesco Fortunato prolunga il proprio personale filotto di trionfi: dopo aver trionfato nella mezza maratona ai Mondiali a squadre di marcia e dopo aver dettato legge nella classicissima di Podebrady siglando il record europeo dei 21,097 km (1h23:00), il talentuoso pugliese si è imposto nella 10 km di marcia andata in scena a Madrid. In un appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante riservato al tacco e punta, l’azzurro ha dettato legge con il tempo di 39:16 e ha così replicato l’affermazione di tre anni fa conseguita nel cuore della capitale spagnola.

Il 31enne ha attaccato in maniera perentoria negli ultimi due chilometri e ha fatto il vuoto, distaccando due dei migliori interpreti in circolazione a livello globale: il padrone di casa Paul McGrath (39:24 per il bronzo iridato) e il brasiliano Caio Bonfim (39:32 per il Campione del Mondo e argento olimpico, ko contro il nostro portacolori per la terza volta di fila). A questo punto è lecito sognare in vista degli Europei di agosto a Birmingham, dove l’azzurro sarà tra i grandi favoriti della vigilia sulla mezza maratona (unica specialità che sarà presente anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028).

Massimo Stano ha concluso al settimo posto con il tempo di 40:05, preceduto dai giapponesi Keisuke Hara (39:33) e Kento Yoshikawa (39:46) e dal tedesco Karl Junghanns (39:59). Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 nella 20 km si sta preparando per la rassegna continentale, dove si cimenterà nella maratona di marcia (42,195 km, la distanza non olimpica). La messicana Alegna Gonzalez ha vinto tra le donne in 44:03, davanti alla peruviana Evelyn Inga (44:16) e alla spagnola Aldara Meilan (44:46), sesta Giulia Gabriele (45:44), nona Giada Traina (46:55).