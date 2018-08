LIVE European Championships 2018 in DIRETTA: atletica, quante occasioni da medaglia per l’Italia! Chance anche da tuffi e nuoto di fondo

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto), competizione multisportiva che prevede lo svolgimento in contemporanea dei tradizionali Europei di diverse discipline. Entriamo nel weekend conclusivo, l’Italia è in piena lotta con Francia e Olanda per occupare un posto sul podio nel medagliere al termine della competizione ed è in lizza per vincere la classifica delle Nazioni col maggior numero di podi. Ci giochiamo il tutto per tutto, riflettori puntati soprattutto su Berlino dove l’atletica sarà grande protagonista.

Nella capitale tedesca si preannuncia grande spettacolo. Si incomincia in mattinata con le 20 km di marcia: tra le donne partiamo favoriti con Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi che si giocano le medaglie, tra gli uomini Massimo Stano e Giorgio Rubino cercano il colpaccio. In serata poi spazio alle due 4×400 con le donne particolarmente quotate, a Gianmarco Tamberi che cerca una magia nell’alto e a Yeman Crippa sui 5000. Nei tuffi ci giochiamo qualche chance, come nella staffetta di nuoto di fondo, attenzione alla prova mista di golf.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli European Championships 2018 (sabato 11 agosto): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, evento per evento, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 09.00. Buon divertimento a tutti.













