Atletica, Europei 2018: tutti gli azzurri in gara sabato 11 agosto. Orari e programma delle gare

Oggi sabato 11 agosto verranno assegnati ben nove titoli agli Europei 2018 di atletica leggera e ci sarà tanta Italia in gara sognando di conquistare qualcosa di importante. Le carte migliori vengono riposte nelle 20 km di marcia: Antonella Palmisano ed Eleonora Giorgi hanno tutte le carte in regola per puntare al podio, Massimo Stano e Giorgio Rubino potrebbero essere degli outsider. In serata ci stringiamo poi attorno a Gianmarco Tamberi per un’impresa nell’alto, c’è attesa anche per le staffette del miglio e per Yeman Crippa che cerca nuova medaglia sui 5000 dopo il bronzo ottenuto sulla doppia distanza.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare e gli italiani in gara sabato 11 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

09.05 20km di marcia (femminile): Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

10.55 20km di marcia (maschile): Giorgio Rubino, Massimo Stano, Francesco Fortunato

20.00 Salto in alto (maschile) – Finale: Gianmarco Tamberi

20.25 Lancio in disco (femminile) – Finale: Daisy Osakue

21.00 5000m (maschile) – Finale: Yeman Crippa, Lorenzo Dini

21.30 4x400m (maschile) – Finale: Italia

21.50 4x400m (femminile) – Finale: Italia













Foto: FIDAL/Colombo