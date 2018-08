Atletica, Europei 2018: Massimo Stano per consacrarsi nella 20 km, l’Italia cerca la sorpresa. Lopez favorito

L’Italia cercherà di ricoprire un ruolo da protagonista nella 20 km di marcia maschile che si disputerà sabato 11 agosto (ore 10.55) agli Europei 2018 di atletica leggera. Per le strade di Berlino, lo spagnolo Miguel Angel Lopez cercherà di difendere il titolo conquistato quattro anni fa ma il Campione del Mondo 2015 non avrà vita facile. Massimo Stano è il nostro asso nella manica: dopo il pazzesco bronzo conquistato pochi mesi fa ai Mondiali a squadre in quel di Taicang, il 26enne pugliese proverà a fare saltare il banco nell’appuntamento più importante della stagione e a consacrarsi.

L’allievo di Patrizio Parcesepe (lo stesso coach di Antonella Palmisano che gareggerà poco prima inseguendo un sogno) è il nome nuovo del tacco-punta azzurro e in Cina ha compiuto un’impresa visto che solo Alessandro Pezzatini e Maurizio Damilano in passato erano saliti sul podio dell’ex Coppa del Mondo. Stano vanta un personale di 1h21:02 (realizzato proprio in stagione), crono con cui si può candidare a un ruolo da protagonista.

Punta in alto anche il tedesco Christopher Linke (1h20:40 di stagionale ma 1h18:59 di personale), quinto alle ultime Olimpiadi e ai Mondiali. Da tenere sott’occhio lo spagnolo Diego Garcia Carrera che ha marciato un notevole 1h19:18 in stagione, la rivelazione potrebbe essere il britannico Tom Bosworth che si è spinto fino a 1h19:38, da non sottovalutare lo svedese Perseus Karlstroem mentre il russo di turno è il20enne Vasiliy Mizinov accreditato di un eccellente 1h18:54. L’Italia si gioca anche la carta Giorgio Rubino ma il 31enne riuscirà a tornare quello dei bei tempi, il giovane promettente che chiuse quinto ai Mondiali 2007 e poi conquistò il bronzo ai Mondiali 2009 (anche se tardivo per squalifica altrui)? L’azzurro ha tutte le potenzialità per fare bene, proprio come il giovane Francesco Fortunato che non avrà nulla da perdere.