Atletica, Europei 2018: programma, orari e tv di sabato 11 agosto. Tutte le gare e il calendario

Oggi sabato 11 agosto si assegneranno ben undici titoli agli Europei 2018 di atletica leggera in corso di svolgimento all’Olympia Stadium di Berlino. Giornata davvero ricchissima nella capitale tedesca, si preannuncia grande spettacolo e non ci sarà un momento di tregua. Si incomincerà già in mattinata con le due 20 km di marcia che potrebbero regalare gioie all’Italia grazie ad Antonella Palmisano, Eleonora Giorgi e Massimo Stano. In serata poi l’abbuffata con l’Italia che cercherà di essere protagonista nell’alto grazie a Gianmarco Tamberi e sui 5000 dove Yeman Crippa insegue una nuova medaglia. Imperdibili poi i 200 femminili, i 400 maschili, il lungo femminile e le staffette del miglio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari di tutte le gare di sabato 11 agosto agli Europei 2018 di atletica leggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali Rai (Rai Due e RaiSport) e su Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 11 AGOSTO:

09.05 20km di marcia (femminile)

10.55 20km di marcia (maschile)

20.00 Salto in alto (maschile) – Finale

20.05 Salto in lungo (femminile) – Finale

20.20 400m (femminile) – Finale

20.25 Lancio in disco (femminile) – Finale

20.35 800m (maschile) – Finale

20.50 200m (femminile) – Finale

21.00 5000m (maschile) – Finale

21.30 4x400m (maschile) – Finale

21.50 4x400m (femminile) – Finale