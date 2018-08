LIVE Atletica, Europei 2018 in DIRETTA: Tamberi per tornare a volare, Crippa ci riprova. Sogno staffette 4×400

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (sabato 11 agosto, sessione serale). Questa notte può essere quella della rinascita per l’Italia che sogna in grande e vuole conquistare le medaglie dopo il bronzo strappato in mattinata da Antonella Palmisano nella 20 km di marcia. Gli azzurri si giocano il tutto per tutto all’Olympia Stadium di Berlino, c’è voglia di riscatto in coda a una rassegna continentale per il momento sottotono e ci affidiamo a degli elementi che possono farci sognare.

Si parte con Gianmarco Tamberi nel salto in alto: il marchigiano ha le carte in regola per emergere in un atto conclusivo che non si prospetta di altissimo valore tecnico, Gimbo ha una ghiotta occasione da sfruttare. Yeman Crippa ci riproverà sui 5000 metri dopo aver vinto il bronzo sulla doppia distanza, l’azzurro non avrà vita facile e la concorrenza sarà spietata. Poi grande chiusura con le staffette del miglio: la 4×400 femminile trascinata da Libania Grenot ha le carte in regola per puntare addirittura al titolo, da tenere in forte considerazione anche gli uomini.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di atletica leggera (sabato 11 agosto, sessione serale): cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, gara dopo gara, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.00. Buon divertimento a tutti.

