Sofia Fiorini brilla a La Coruña! Secondo posto di lusso nella mezza maratona di marcia davanti a Maria Perez

Prosegue il 2026 da sogno di Sofia Fiorini, esplosa definitivamente in questa prima parte di stagione con una serie di prestazioni esaltanti che l’hanno proiettata in una nuova dimensione nel panorama della marcia internazionale. La ventunenne toscana si è attestata al posto d’onore nella 39ma edizione del Gran Premio Internacional Atlética Cantones, grande classica mondiale per gli specialisti del tacco e punta.

Fiorini, già seconda lo scorso 12 aprile a Brasilia sulla distanza della maratona in occasione dei Mondiali a squadre, ha recitato un ruolo da protagonista quest’oggi anche a La Coruña nei 21,097 chilometri venendo battuta solamente dalla messicana Alegna Gonzalez (1h32:21) e realizzando un riscontro cronometrico di alto profilo con 1h32:33 (quasi due minuti di progresso).

La giovane emergente azzurra ha battuto diverse big globali della marcia tra cui la fuoriclasse spagnola padrona di casa Maria Perez, terza al debutto stagionale in 1h33:00, ma anche la peruviana Kimberly Garcia Leon (in trionfo ai Mondiali a squadre e più recentemente a Podebrady in 1h31:44) e le cinesi Jiang Yunyan (leader mondiale con 1h31:39), Yang Liujing e Ji Haiying.

Fiorini si è tolta inoltre la soddisfazione di arrivare al traguardo davanti alla connazionale Antonella Palmisano, firmando il nuovo record continentale U23 (lo standard fissato da World Athletics era 1h34:00) ma non riuscendo nell’impresa di strapparle la miglior prestazione europea sulla distanza, ottenuta dalla pugliese due settimane fa a Podebrady in 1h32:21.