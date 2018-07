Pallanuoto femminile, Europei 2018: le convocate dell’Italia. Le 13 azzurre del Setterosa

Sono due le conferme ed una la sorpresa rispetto alle previsioni della vigilia nelle convocazioni del CT Fabio Conti per gli Europei di Barcellona: il Setterosa affronterà la rassegna continentale di pallanuoto femminile con due centroboa di ruolo, Aiello e Palmieri, mentre resta fuori, assieme a Chiappini e Galardi, anche Cotti. Dentro invece, a sorpresa, Gragnolati: dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto quattro le società rappresentate dalle 13 azzurre.

Le 13 convocate dell’Italia (CT: Fabio Conti)

Elisa Quierolo, Sara Dario (Plebiscito Padova);

Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Giulia Gorlero, Valeria Palmieri (L’Ekipe Orizzonte);

Giulia Emmolo, Arianna Gragnolati, Silvia Avegno, Federica Lavi (Rapallo);

Chiara Tabani, Domitilla Picozzi (SIS Roma).

Queste le parole del CT al sito federale: “Affrontiamo questa competizione a metà di un ciclo olimpico con alcune novità e con la consapevolezza che possiamo esprimere il nostro gioco e le nostre qualità. Quello che desidero dalle ragazze è determinazione; che giochino ogni match come se fosse una finale. Molte squadre le conosciamo; sappiamo che saremo in sei per il podio europeo. Le ragazze che sono state integrate e che per la prima volta parteciperanno ad una grande manifestazione internazionale non avranno problemi perché sono parte di un sistema che sin dalle squadre giovanili accresce il livello prestazionale sino a meritare l’alto livello. E’ un sistema di sinergie condivise che ha dato i suoi frutti nel corso degli anni e che ci agevola quando bisogna compiere il salto di qualità. Il nostro obiettivo sarà confermarsi da podio come Belgrado. Potremmo raggiungere l’obiettivo solo impegnandoci al massimo e concentrandoci sui dettagli che faranno la differenza nel gioco“.













