Pallanuoto, Europei 2018: i convocati dell’Italia. I 13 azzurri del Settebello

Sono due le notizie che si deducono dalle convocazioni del CT Sandro Campagna per gli Europei di Barcellona: il Settebello affronterà la rassegna continentale di pallanuoto con un solo centroboa di ruolo, Bodegas (non c’è Aicardi), mentre rientra, rispetto alla Superfinal di Europa Cup, Gallo. Dopo gli ultimi movimenti di mercato, sono soltanto tre le società rappresentate dai 13 azzurri.

I 13 convocati dell’Italia (CT: Sandro Campagna)

Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Nicholas Presciutti, Pietro Figlioli, Valentino Gallo (Brescia);

Andrea Fondelli, Gianmarco Nicosia (Bpm Sport Management);

Alessandro Velotto, Michael Bodegas, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Guillermo Molina, Vincenzo Renzuto (Pro Recco).

Queste le parole del CT al sito federale: “Siamo in una fase di passaggio, a metà del quadriennio olimpico. In questi due anni abbiamo dovuto affrontare molte avversità, cui abbiamo risposto inserendo più giocatori che mi hanno consentito di operare molteplici valutazioni. La mancanza di Aicardi ci toglie qualcosa al centro, ma cercheremo di sopperire col nostro gioco e nuovi movimenti. Questo Europeo è un test di valutazione in ottica olimpica. Sono fiducioso. Il passato non conta; ora c’è solo la Germania che sancirà il nostro esordio. Poi ci saranno l’Ungheria e la Georgia per capire il percorso che affronteremo. Il livello generale è cresciuto e le distanze si sono accorciate: Spagna, Grecia e Montenegro si sono avvicinate alle superfavorite e lotteremo in sette per il podio“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

robertosantangelo@oasport.it