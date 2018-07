LIVE Italia-Spagna, Europei hockey pista in DIRETTA: sfida di lusso per il primo posto nel girone

Dopo quattro convincenti vittorie l’Italia si gioca il primato del girone nello scontro diretto contro i padroni di casa della Spagna, nella partita che chiude il programma del gruppo B degli Europei 2018 di hockey su pista di La Coruña. Gli azzurri sono costretti a vincere per assicurarsi il primo posto del raggruppamento, infatti le due compagini sono in vetta a pari punti ma gli iberici dispongono di una differenza reti migliore rispetto all’Italia. Una vittoria permetterebbe alla squadra guidata dal ct Massimo Mariotti di avere un accoppiamento più semplice nei quarti di finale e soprattutto lancerebbe un segnale di forza agli iberici, favoriti per la vittoria finale della competizione. Servirà una grande prestazione da parte degli uomini chiave della nazionale tricolore che sinora è stata protagonista di un ottimo europeo, in particolare il tridente del Lodi composto da Alessandro Verona, Giulio Cocco e Andrea Malagoli proverà a scardinare l’arcigna difesa casalinga. La Spagna può contare su un organico molto compatto e di altissimo livello, in cui brillano i due migliori marcatori iberici del torneo, Pau Bargallo e Raul Marin, ed un altro fuoriclasse come Jordi Adroher. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.00, OASport vi offre la possibilità di seguire Italia-Spagna con la DIRETTA LIVE testuale integrale della partita con aggiornamenti in tempo reale. (Foto: CERH – Cattini)

13′ L’Italia sta tenendo il campo a testa alta contro i favoriti spagnoli, c’è grande equilibrio in questa sfida. Time-out Spagna

12′ Traversa di Verona!! L’attaccante del Lodi va vicinissimo al gol del vantaggio in contropiede

11′ Spagna e Italia hanno commesso tre falli a testa fino a questo momento

11′ Niente da fare, si torna in parità numerica sempre sullo 0-0

10′ Il tiro di Illuzzi viene parato in modo egregio da Fernandez, ancora 40 secondi di power play

9′ Ora l’Italia può usufruire del power play per due minuti ma non riesce a bucare la difesa iberica

9′ Sfuma l’occasione per l’Italia, Cocco si fa ipnotizzare da Fernandez

8′ Cartellino blu per Adroher e tiro diretto per gli azzurri!!

7′ Illuzzi si insinua nell’area avversaria con una serpentina ma viene fermato prima della conclusione

6′ Le compagini salgono a quota due falli di squadra dopo pochi minuti

5′ Verona ci prova con un’azione personale ma il suo tiro viene deviato dal portiere iberico

4′ Ora la Spagna sta spingendo e ci sta mettendo in difficoltà con un possesso molto preciso e veloce, ma Barozzi salva due volte l’Italia

3′ Le squadre sono partite a razzo, si viaggia ad un ritmo altissimo da una parte all’altra del campo

2′ Anche l’Italia commette il primo fallo con Cocco

2′ Prima conclusione dalla distanza di Casanovas ma Barozzi non si fa sorprendere

1′ Primo possesso italiano che riesce a lucrare il primo fallo di squadra spagnolo

INIZIO PRIMO TEMPO

19:59 Ormai è tutto pronto a La Coruña per il big match tra Italia e Spagna, le squadre sono scese in campo ed ora risuonano gli inni nazionali

19:53 Ricapitoliamo la situazione del gruppo B: Spagna e Italia sono in testa a punteggio pieno con 12 punti ma gli iberici sono avanti grazie alla miglior differenza reti, la Germania ha chiuso terza con 9 punti davanti all’Inghilterra con 6. Eliminate Olanda e Belgio

19:48 La nazionale spagnola si presenta allo scontro diretto con gli azzurri dopo aver demolito tutti gli avversari che ha incontrato sinora durante la competizione, forte dell’appoggio del pubblico di casa e di un gruppo di fuoriclasse assoluti come Adroher e Martin. La squadra iberica è la candidata numero uno per la vittoria finale ma dovrà fare molta attenzione soprattutto a Portogallo e Italia

19:42 L’Italia è reduce dalla convincente vittoria di ieri contro la Germania che ha garantito agli azzurri un piazzamento tra le prime due del girone. Questo ci permette di evitare una tra Francia e Portogallo (in campo alle 22.00) ai quarti di finale.

19:36 Gli azzurri sono costretti a sconfiggere gli iberici per chiudere il gruppo B al primo posto, regalandosi così un quarto di finale sulla carta più agevole contro la Svizzera. Se l’Italia chiudesse in seconda piazza sfiderebbe ai quarti Andorra

19:30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, ultima partita degli azzurri nella fase a gironi dell’Europeo 2018 di La Coruña (Spagna)